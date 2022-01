Semnal categoric transmis de Boris Johnson. Premierul britanic a avertizat că invadarea Ucrainei ar însemna ”o nouă Cecenie”, un conflict ”dureros, violent şi sângeros” pentru Rusia. Premierul britanic se referă la republica rusă din Caucaz care a fost teatrul unor intervenţii sângeroase ale armatei ruse, a avertizat luni premierul britanic Boris Johnson.

”Trebuie să transmitem mesajul că invadarea Ucrainei, din punctul de vedere rus, va fi dureroasă, violentă şi sângeroasă şi eu cred că este foarte important ca Rusia să înţeleagă că asta ar putea fi o nouă Cecenie”, a avertizat Boris Johnson, la televiziunile britanice. ”Cunosc un pic acest popor şi cred că se va bate”, a declarat el, referindu-se la ucraineni.

Republica Cecenia, situată în Caucaz, a fost devastată în anii ’90 şi 2000 de două războaie sângeroase între separatişti şi, apoi, islamişti, şi armata rusă. Aceste războaie s-au soldat cu zeci de mii de morţi, iar al Doilea Război din Cecenia (1999-2009) a fost marcat de atrocităţi şi bombardamente oarbe la Groznîi.

Regatul Unit – care a livrat recent rachete Ucranei – acuză Rusia de faptul că ”încearcă să instaleze un lider prorus la Kiev”, acuzaţii respinse drept ”absurdităţi” de către Moscova, susține news.ro. Marea Britanie a anunţat luni că îşi repatriază o parte a personalulu doplomatic din Ucraina, din cauza unei ”ameninţări tot mai mari” a Rusiei.

”Informaţiile (clasificate) sunt foarte clare: există grupuri de luptă ruseşti la frontera Ucrainei, iar toată lumea poate vedea că există un plan al unui război-fulger care ar putea conduce la căderea Kievului”, declară Boris Johnson.

Pe de altă parte, Comisia Europeană a anunţat, luni, că vrea să-şi consolideze susţinerea financiară a Ucrainei cu 1,2 miliarde de euro, cu scopul de a o ajuta să facă nevoilor legate de confloictul în curs cu Rusia. Este vorba despre un nou ”pachet de ajutoare de urgenţă” – care este necesar să fie validat de către Parlamentul Euroopean (PE) şi statele membre -, a anunţat într-o scurtă alocuţiune, la Bruxelles, preşedinta CE Ursula von der Leyen. Ursula von der Leyen a precizat că, de la începutul conflictului în 2014, UE şi instituţiile financiare europene au mobolizat deja ”17 miliarde de euro ca subvenţii şi împrumurturi” de care a beneficiat Ucraina. Acest nou ajutor – în valoare de 1,2 miliarde de euro – urmează să fie alocat în mai multe etape.

Invading Ukraine would be a „painful, violent and bloody business” for Russia, warns Boris Johnson, saying any conflict risks becoming „a new Chechnya” https://t.co/WK3G47rqbK pic.twitter.com/RIXJtAfLnX

— Bloomberg UK (@BloombergUK) January 24, 2022