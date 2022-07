Frans Timmermans, vicepreședintele Comisiei Europene, spune că Europa este în pericol să aibă un „conflict și dispute foarte, foarte puternice” în această iarnă din cauza prețurilor ridicate la energie. Acesta este motivul pentru care ar trebui să se întoarcă pe termen scurt la combustibilii fosili pentru a evita amenințarea cu tulburările civile, a avertizat liderul european.

Europa este în pericol! Se anunță apocalipsa europeană: Risc de conflict și dispută

Frans Timmermans, al doilea cel mai înalt oficial din UE, a declarat că amenințarea cu tulburări în rândul europenilor în această iarnă, un rezultat deliberat al invaziei Ucrainei de către Vladimir Putin, trebuie să aibă prioritate în faţa crizei climatice, scrie financialintelligence.ro.

„Dacă societatea noastră ajunge la conflicte și lupte foarte, foarte puternice pentru că nu există energie, cu siguranță nu ne vom atinge obiectivele [climatice]. Cu siguranță nu vom ajunge acolo unde trebuie să ajungem dacă lipsa de energie duce la perturbări puternice în societățile noastre și trebuie să ne asigurăm că oamenii nu sunt în frig în iarna care vine. Trebuie să ne asigurăm că ne menținem industria, pe cât posibil, funcțională, deoarece singurul lucru care l-ar putea ajuta pe Putin sunt diviziunile în societatea noastră”, a atras atenția Frans Timmermans.

Oamenii ar putea ieși în stradă din cauza frigului

Situaţiile în care oamenii suferă de frig în această iarnă pentru că nu își permit încălzirea ar fi, de asemenea, dezastruoase pentru rezolvarea crizei climatice, a argumentat Timmermans într-un interviu pentru The Guardian la Bruxelles.

„Sunt în politică suficient de mult, de peste 30 de ani, pentru a înțelege că oamenii se îngrijorează cel mai mult pentru criza imediată și nu pentru criza pe termen lung. Și dacă nu abordăm criza imediată, cu siguranță vom fi în afara drumului în ceea ce privește criza pe termen lung”, a spus el.

Timmermans a mai menționat că scopul său este de a asigura publicul UE, până cel târziu la 1 noiembrie, că nu se vor confrunta cu o criză în încălzirea caselor în această iarnă.

„Cred cu sinceritate că, dacă nu putem oferi această garanție, atunci societatea este la limită, așa cum este peste tot din cauza prețurilor ridicate la energie, a inflației, a prețurilor la alimente care cresc rapid – din cauza acestei incertitudini cauzate de război”, a spus el, adăugând: „Putin folosește toate mijloacele pe care le are pentru a crea conflicte în societățile noastre, așa că trebuie să ne pregătim pentru o perioadă foarte dificilă.”

„Dacă am spune că nu mai folosim cărbune acum, nu am fi foarte convingători în unele dintre statele noastre membre și am contribui la creșterea tensiunilor din cadrul societății noastre.”, vorbind despre faptul că trebui folosit cărbune pe termen scurt.

Prețurile la energie au crescut

Prețurile energiei au crescut în întreaga lume ca urmare a pandemiei de Covid și a războiului din Ucraina, dar Europa a fost foarte grav afectată. Înainte ca Vladimir Putin să invadeze Ucraina, Germania – cea mai mare economie a UE – se baza pe Rusia pentru majoritatea gazelor sale. În total, Europa depinde de Rusia pentru aproximativ 40% din gazul său.

Guvernul german a început să crească producția de energie electrică din centralele pe cărbune, cea mai poluantă formă de energie, permițând în același timp ca eliminarea treptată a energiei nucleare să continue, așa cum era planificat.

Parlamentul European a votat, de asemenea, săptămâna aceasta să clasifice pentru investiţii unele proiecte de gaze și energie nucleară drept energie „curată”, spre consternarea militanților pentru schimbările climatice, care se îngrijorează că agenda climatică a fost pierdută pe fondul temerilor legate de prețurile energiei.

Timmermans, care este responsabil de acordul ecologic al UE și conduce blocul în negocierile internaționale privind clima, a insistat că o revenire pe termen scurt la combustibilii fosili este compatibilă cu limitarea creșterii temperaturii globale la 1,5 C peste nivelurile preindustriale, obiectivul asumat la summitul Cop26 privind clima de la Glasgow în noiembrie anul trecut.

El a oferit, de asemenea, sprijin pentru extinderea explorării combustibililor fosili în anumite părți ale Africii despre care liderii societății civile au avertizat deja că vor bloca Africa într-un viitor cu emisii mari fără a aduce beneficii oamenilor obișnuiți.

„În actuala situație globală, cu deficitul uriaș de combustibili fosili, cum poți să spui cuiva care are combustibili fosili: „Nu ar trebui să exploatezi asta? Cum să nu facem față provocării imediate de a fi nevoiți să găsim alternative pentru gazul rusesc și să le spunem altora: „Nu ar trebui să exploatați gazul”. Ar fi ipocrit. Nu pot spune asta.”, a mai transmis oficialul european.

Timmermans a diminuat așteptările pentru Cop27, următorul summit global privind clima care va avea loc în noiembrie în Sharm el-Sheikh. La Cop26, țările nu au reușit să elaboreze planuri naționale de reducere a emisiilor în conformitate cu limita de 1,5 C pe care au asumat-o și, astfel, au convenit să revină la masa de negocieri în acest an cu planuri mai dure, numite contribuții determinate la nivel național (NDC).