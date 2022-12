După ce mai mulți politicieni l-au atacat pe liderul de la Cotroceni, și Eugen Orlando Teodorovici a avut un mesaj pentru președintele României, pe care l-a transmis printr-un clip pe rețelele de socializare.

Eugen Orlando Teodorovici, mesaj pentru Klaus Iohannis

Fostul ministru al Finanțelor în Guvernul Dăncilă l-a îndemnat pe Klaus Iohannis să fie ferm și să lupte pentru cauza României, pentru că țara noastră merită să facă parte din spațiul Schengen.

„Domnule Iohannis,

Astăzi, mai mult ca oricând, aveți ocazia să reprezentanți România la Consiliul European. Este obligatoriu, ca măcar azi, să fiți cu adevărat președintele românilor (știm, este greu, când nu ați mai făcut asta până acum!), români pe care să-i reprezentați – pentru prima dată – cu demnitate!!

V-am făcut și textul pe care trebuie doar să-l rostiți, în fața șefilor dumneavoastră, cuvânt cu cuvânt, clar și apăsat… așa cum ne-ați obișnuit pe noi, românii, de aproape 8 ani‼️

Încă ceva: fiți ferm, România merită să fie în Schengen”, a spus acesta într-o filmare postată pe Facebook.

Klaus Iohannis, întâlnire cu liderii europeni

Joi, președintele Klaus Iohannis a discutat cu liderii europeni pe tema aderării României la spațiul Schengen. Acesta s-a declarat optimist că procesul intrării României și Bulgariei va fi încheiat anul viitor, „cu un rezultat pozitiv”.

„Am făcut pași înainte în direcția bună, dar să nu aveți așteptări extraordinare. Am discutat cu persoanele implicate în această chestiune, am avut dezbaterea astăzi. Am făcut pași în direcția bună. Concluzia mea e simplă: toți actorii au înțeles că avem o problemă care trebuie rezolvată. Sunt optimist ca în cursul 2023 să fie încheiat procesul, cu rezultate pozitive pentru România și Bulgaria. România e pregătită.

Suntem țară de primă linie pentru migranți și controlăm fluxul migrator, avem rezultate foarte bune recunoscute de surse externe. Suntem țară de primă linie pentru transportul bunurilor ucrainene. 60% din produsele agricole exportate din Ucraina au mers prin România. Am reiterat aceste lucruri, să nu uite lumea că solidaritatea pe care am arătat-o noi a dus la așteptări, așteptăm și noi semne clare de solidaritate din partea UE, avem așteptări legitime să fim primiți în Schengen.”, a declarat liderul de la Cotroceni