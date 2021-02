Acest sistem digitalizat încurajează mersul la sală și este adaptat nevoilor fiecăruia, atât în ceea ce privește bugetul, timpul sau proximitatea. Pe lângă intrarea la sali, utilizatorii beneficiază de zeci de antrenamente pentru acasă și diverse programe educaționale de fitness și nutriție.

Pentru lansarea și dezvoltarea ESX, Andrei Trofin a investit până în prezent aproximativ 400.000 de euro și a lucrat, împreună cu echipa sa, timp de 9 luni, realizând de la zero o aplicație de mobil, un website și o rețea inițială de săli partenere. Anul acesta, își propune să depășească un milion de euro.

”După câteva analize de piață mi-am dat seama că acest business va aduce o valoare reală în industria activităților sportive, întrucât România este pe al treilea loc ca grad de obezitate din Europa, iar ca educație în această direcție se luptă pentru primul loc. În plus, mă gândeam că putem completa clasicul acces la sală cu programe educaționale, motivaționale sau de nutriție. Astăzi îmi propun să aduc și mai multă infuzie tehnologică în aplicație. Business-ul are mult potențial de a fi scalat și internațional, motiv pentru care intenționez să atrag investiții care să mă susțină în planurile pe care le am pentru ESX. Așadar, analizăm cu atenție tipul de investiție care să se potrivească cel mai bine modelului nostru de business: fie finanțări externe de la VC/investitori privați, proiecte cu fonduri UE sau creditări de la bănci”, mărturisește antreprenorul Andrei Trofin.

Din 2019 business-ul a început să crească exponențial, dacă în primul an făcea 60.000 de euro, în 2019 a atins 200.000 de euro. Anul trecut, din cauza pandemiei, încasările au fost de 300.000 de euro. De la extinderea în București, business-ul a început să înregistreze 100.000 de euro lunar, iar anul acesta previziunile financiare plasează afacerea la peste un milion de euro.

Andrei Trofin, ESX: unul dintre cei mai importanți factori care m-au făcut să construiesc acest business a fost că oamenii pot câștiga timp.

E greu să găsești o sală aproape de tine, o sală care să-ți și placă, în bugetul pe care-l ai. Iar de cele mai multe ori pierzi banii în cazul nefolosirii abonamentului. Conform analizelor ESX, românii pierd aproximativ 150 de milioane de euro pe an pentru că își fac abonamente la sală, dar nu merg.

Sistemul ESX vine să rezolve această problemă și oferă clienților în prezent un singur abonament cu acces la oricare din sălile de sport din rețeaua ESX. Și sălile câștigă și consumatorii.

”După pandemie, interesul pentru sală a crescut pentru că lumea nu a mai făcut sport, nu a mai ieșit din casă, a crescut nivelul de stres, iar îndreptarea către sălile de sport a devenit tot mai necesară. Am observat că majoritatea preferă sa meargă totuși la sală pentru că beneficiază de o diversitate mai mare de aparate, de tipuri de activități și antrenamente față de acasă, unde spațiul este mai restrâns și echipamentele/accesoriile sportive limitate. În plus, ei nu mai urmăresc doar mișcarea, vor să se încarce și cu energia oamenilor din jur, a grupurilor de acolo, să schimbe mediul de acasă. Prin urmare, românii sunt mai motivați să facă mișcare când merg la o sală decât dacă fac sport acasă, spre deosebire de anii trecuți”, declară Andrei Trofin, CEO & Fondator ESX.

Cu toate acestea, suntem departe de alte piețe de fitness. Piața de fitness din România a ajuns la 500 milioane de euro/an, o creștere cu aproximativ 15% constantă, în ultimii 12 ani. Dar, comparând cu alte piețe europene, valoarea pieței locale este încă mică. De exemplu: Bulgaria atinge 650 milioane euro, Ungaria – 750 milioane de euro, Polonia – 1,1 miliarde euro, Franța, Spania, Italia – aproape 3 miliarde euro, iar Anglia, Germania peste 5 miliarde euro.

Dacă ne uităm la americani, 5 oameni din 20 practică în mod regulat o activitate sportivă, pe când în Romania doar 1 din 20.

Provocările și adaptarea în situații de criză sunt impregnate în personalitatea antreprenorului

Andrei Trofin a reușit, alături de echipa de programatori, să construiască sistemul digital astfel încât modul de scanare QR al aplicației ESX pentru înregistrarea clienților la sală să funcționeze 100%, simplu, printr-o singura atingere.

Pandemia însă i-a adus cele mai mari provocări. A trebuit să recalculeze bugetele astfel încât să poată susține cheltuielile interne și cu echipa până la redeschiderea centrelor sportive. A fost nevoit să înghețe sau să mute valabilitățile abonamentelor active, având în vedere ca sistemul este automat, recurent.

”Am fost primii din țară care au lansat programe de antrenament, acasă, live, cu antrenori în mai puțin de 48 de ore. Împreună cu întreaga echipa am reușit să avem peste 10 tipuri de antrenamente cu antrenori diferiți, live, în platforma noastră: atât în aplicație cât și pe website, care să acopere un program de 5/6 ore de antrenamente/zi, 7 zile din 7”, spune antreprenorul.

A gândit și planificat chiar și o eventuală pivotare spre un shop online cu produse, în cazul în care pandemia s-ar fi prelungit pe o perioadă de peste 6 luni.

Provocările au apărut de-a lungul anilor și din procesul de creștere a rețelei de săli, dorind să aibă parteneriate și cu centre sportive mari, cunoscute, dar să nu fie forțati să crească prea mult prețul abonamentului, menținând un gross margin care să permită dezvoltarea business-ului. Pe de altă parte, este colaborarea cu sălile mici, care au un spațiu limitat și perioada de distanțare socială nu le permite să aibă în sală decât un număr mic de persoane.

Previziuni financiare și dezvoltarea business-ului în 2021

Pentru ESX, pe primul loc anul acesta, este să acopere toată țara prin colaborarea cu peste 800 de cluburi sportive, pentru a putea aduce tot mai mulți români mai aproape de sălile de fitness și de sport. Conform estimărilor, acest lucru va aduce aproximativ 100.000 de abonamente vândute, 700.000 de intrări la sălile partenere și peste 50.000 de conturi create.

”Lucrăm la lansarea unui upgrade mai mare al aplicației și website-ului pentru a îmbunătăți experiența consumatorului cu aplicația ESX, regândim tot sistemul, care ne va permite să avem parteneriate cu mai multe centre sportive mari din țară, vom avea pachete cu posibilitatea de a testa 7 zile, gratuit, abonamentele ESX pentru membrii noi”, anunță Andrei Trofin.

Strategia companiei ESX în următorii 5 ani

Tehnologia este punctul forte al business-ului, motiv pentru care aplicația ESX va integra inteligența artificială și machine learning pe bazele de date, cu stilul de viață și comportamentul clienților, astfel încât să poată prezice chiar și posibile boli, în funcție de istoricul medical, alimentație, structura corpului fiecăruia, etc.

Focusul este și pe lansarea de programe educaționale complexe, personalizate pentru fiecare client ESX, programe automatizate, de time management, motivaționale, cu antrenamente și nutriție.

Pentru sălile partenere planul este să dezvolte CRM-ul actual, cu diverse rapoarte/ preconizări/ facturari automate pentru intrările de la abonamentele ESX, cu știri din industrie și chiar sfaturi de business care să îi ajute să își crească afacerile.

”În funcție de rezultatele analizelor de piață pe care le vom face anul acesta și în funcție de viitorii investitori din bord, vom stabili strategia de extindere internațională. Daca vorbim de alte continente vizăm California – acolo a fost lansat, în premieră, primul sistem asemănător cu ESX ca și model de business, iar daca privim către Europa, vizăm Spania, Franța, Italia, Polonia, Ungaria si Bulgaria”, concluzionează Andrei Trofin, CEO & Founder ESX.