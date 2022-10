David Petraeus a declarat că nu a vorbit cu consilierul pentru securitate națională Jake Sullivan despre răspunsul probabil al SUA la o escaladare nucleară din partea Rusiei, despre care oficialii administrației au declarat că a fost comunicat în mod repetat Moscovei.

„Doar pentru a vă oferi o ipoteză, am răspunde prin conducerea unui efort NATO – colectiv – care ar elimina fiecare forță convențională rusă pe care o putem vedea și identifica pe câmpul de luptă din Ucraina și, de asemenea, în Crimeea și fiecare navă din Marea Neagră”, a declarat el pentru ABC News, potrivit The Guardian.

Avertismentul vine la câteva zile după ce Putin a exprimat opinii pe care mulți le-au interpretat ca o amenințare cu un război mai amplu între Rusia și Occident.

Întrebat dacă utilizarea armelor nucleare de către Rusia în Ucraina ar aduce America și NATO în război, Petraeus a spus că nu ar fi o situație care să declanșeze articolul 5 al alianței, care prevede o apărare colectivă. Acest lucru se datorează faptului că Ucraina nu face parte din NATO. Cu toate acestea, un „răspuns al SUA și al NATO” ar fi de așteptat, a spus Petraeus.

Petraeus a recunoscut însă că probabilitatea ca radiațiile să se extindă la țările NATO ar putea fi interpretată ca un atac asupra unui membru NATO, sub umbrela articolului 5.

„Poate exista acest caz”, a spus el. „Celălalt caz este că acest lucru (n.r. folosirea armelor nucleare) este atât de îngrozitor încât trebuie să existe un răspuns – nu poate rămâne fără răspuns”.

Cu toate acestea, a adăugat Petraeus, „Nu vreți, din nou, să ajungeți la o escaladare nucleară. Dar trebuie să arătați că acest lucru nu poate fi acceptat în niciun fel”.

În condițiile în care presiunea asupra lui Vladimir Putin este din ce în ce mai mare după câștigurile ucrainene în estul țării, conform declarației de anexare de săptămâna trecută, iar rezistența la eforturile de mobilizare în interiorul Rusiei este din ce în ce mai mare, Petraeus a declarat că liderul Moscovei este „disperat”.

„Realitatea câmpului de luptă cu care se confruntă este, cred, ireversibilă. Nici o cantitate de mobilizare șubredă, care este singurul mod de a descrie situația actuală, nici o cantitate de anexare, nici o cantitate de amenințări nucleare, chiar și voalate, nu îl vor scoate de fapt din această situație.

La un moment dat va trebui să recunoască acest lucru. La un moment dat va trebui să existe un fel de început de negocieri. Așa cum a spus președintele Zelenski, va fi sfârșitul”.

Dar, Petraeus a avertizat că „situația se poate înrăutăți pentru Putin și pentru Rusia. Și chiar o utilizare a armelor nucleare tactice pe câmpul de luptă nu va schimba deloc acest lucru”. Totuși, a adăugat el, „trebuie să luați amenințarea în serios”.

Russian President Vladimir Putin faces an „irreversible” situation amid the country’s land grab in Ukraine, retired Army general and former CIA chief David Petraeus tells @JonKarl.

“He is losing.” https://t.co/KirRWvZHMA pic.twitter.com/yr3UGZB6KZ

— This Week (@ThisWeekABC) October 2, 2022