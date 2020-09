Mirela Voicu a făcut o mărturisire cutremurătoare, la Antena 3, unde a oferit detalii neștiute din viața sa. Ea a relatat un episod straniu în care a simțit că mama sa naturală, despre care nu știa absolut nimic, a găsit-o și i-a transmis un mesaj răvășitor însoțit de o floare.

Ea a povestit că mama sa naturală și-a păstrat cuvântul dat de a nu o căuta niciodată, după ce adopția sa a avut loc, la doar două săptămâni de la nașterea sa. Într-o zi, însă, a simțit că o femeie care s-a apropiat de ea, cu o garoafă în mănă, ar putea fi chiar cea care i-a dat naștere.

„A fost un episod… Eu cred că persoana aceea care a venit la mine, după un live, şi mi-a adus o garoafă şi mi-a spus, plângând, „Te iubesc foarte mult şi sunt foarte mândră de tine”, eu cred, am simţit că ea a fost mama naturală pentru că nu poţi să vii să-i spui cuiva că îl iubeşti şi că eşti mândru de el fără să îl cunoşti – poţi să îi spui că îl iubeşti, dar nu că eşti mândru de el. S-a întâmplat în 2007 sau 2008, când lucram la Realitatea. Era „Zidul realității”, o emisiune care se făcea în faţă la Teatrul Naţional.

Era 1 iunie şi m-au trimis pe mine la live. Am spus în acel live că o iubesc foarte mult pe mama mea, ştie ea de ce. La ora 9.30, a venit această doamnă la mine şi mi-a spus ce ţi-am spus. Nu îmi amintesc figura ei pentru că nu am cuplat atunci. Mi s-a părut ciudat. M-am gândit, ulterior, la asta. M-a frapat asemănarea părului ei cu părul meu. Şi, atunci, am sunat-o pe mama şi am întrebat-o dacă părul mamei mele naturale era la fel ca al meu şi mi-a zis că da şi mi-a zis că este foarte posibil ca ea să fi fost”, a povestit Mirela Voicu, în emisiunea „Sinteza Zilei”, de la Antena 3.