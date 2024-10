Elena Lasconi, candidatul USR pentru funcția de președinte al României, a declarat că ar putea învăța multe de la foștii președinți Emil Constantinescu și Traian Băsescu. Totuși, ea nu consideră că ar avea ceva de învățat de la Klaus Iohannis, pe care îl descrie ca fiind „cel mai arogant și mai nepăsător președinte” pe care l-a întâlnit.

Într-o emisiune la Digi 24, Elena Lasconi a fost întrebată despre foștii președinți ai României de la care ar învăța, menționându-i pe Emil Constantinescu și Traian Băsescu. Totodată, ea a declarat că nu ar putea primi sfaturi de la Klaus Iohannis, pe care îl consideră „lenes” și „arogant,” exprimându-și regretul pentru încrederea acordată acestuia în ultimii zece ani.

Într-un interviu din luna iulie, Lasconi a exprimat opinia că președintele Klaus Iohannis s-a distanțat de cetățeni, ceea ce nu a avut un impact pozitiv. De asemenea, ea a menționat că îi face plăcere să fie lăudată de Traian Băsescu, apreciind acest lucru.

Elena Lasconi a afirmat că președintele Klaus Iohannis s-a distanțat semnificativ de români, menționând că absența sa și lipsa de comunicare nu au avut un efect pozitiv, fiind resimțite de oameni. Ea a adus în discuție cum, în 2019, președintele se lăuda cu eliminarea PSD de la guvernare, dar, în al doilea mandat, a adus partidul înapoi la putere.

Întrebată dacă aprecierea lui Traian Băsescu îi aduce beneficii, Lasconi a răspuns afirmativ. Ea a menționat că, deși Băsescu susține că nu o cunoaște, de fapt s-au întâlnit în trecut, când acesta era ministrul Transporturilor și ea era reporter la Pro TV Deva, având astfel un interviu cu el.

De asemenea, a subliniat că în 2019, la Bruxelles, a dorit foarte mult să discute cu fostul președinte și a realizat un filmuleț pe care l-a publicat pe Facebook.

”Domnul preşedinte Traian Băsescu a spus că nu m-a cunoscut, dar m-a cunoscut (…)

Era ministrul Transporturilor şi a venit la Deva şi eu eram reporter la Pro TV Deva şi atunci am stat, am avut un interviu cu domnia sa şi apoi, în 2019, când am fost la Bruxelles, am dorit foarte, foarte tare să vorbesc cu domnul preşedinte Traian Băsescu şi am făcut un film şi pe care l-am pus pe Facebook”, a mai declarat preşedintele USR.