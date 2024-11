Președintele Partidului Național Liberal și candidatul formațiunii la alegerile prezidențiale, Nicolae Ciucă, a declarat, sâmbătă, la Timișoara, că nu se consideră un „candidat de profesie”, ci unul „cu profesie”, punând accent pe experiența și dedicarea sa.

În cadrul întâlnirii regionale Vest a PNL, la care au participat aproximativ 4.000 de membri, Ciucă a îndemnat liberalii să câștige încrederea alegătorilor prin convingere, nu prin presiuni, subliniind că obiectivul principal al partidului este să demonstreze că reprezintă cea mai bună opțiune pentru România.

Nicolae Ciucă a explicat că decizia de a intra în cursa prezidențială a fost motivată de dorința de a da înapoi țării tot ceea ce aceasta i-a oferit de-a lungul anilor, începând cu momentul în care, la 14 ani, a îmbrăcat pentru prima dată uniforma militară.

El a subliniat importanța onestității față de sine și de Dumnezeu, afirmând că această atitudine l-a ajutat să recunoască ceea ce a primit în viață, chiar și lucruri pe care nu le-a visat sau nu le-a considerat meritate. Ciucă le-a transmis colegilor de partid să nu forțeze voturile alegătorilor, ci să îi facă să înțeleagă valorile PNL și să le câștige încrederea, considerând că aceasta este singura cale pentru a obține succesul electoral.

„Este pentru mine un moment în care mi-am asumat să candidez la Preşedinţie pentru că am considerat că după ce am îmbrăcat uniforma militară la 14 ani, după ce am slujit ţara, ţara merită să îi dau înapoi tot ce mi-a dat în toţi aceşti ani.

Dacă suntem sinceri cu noi şi cu Dumnezeu, putem să ne uităm la viaţa noastră şi în această sinceritate şi onestitate ne vom da seama că am primit ce n-am visat, ceea ce nu am gândit vreodată şi poate, nu în ultimul rând, ceea ce nu am meritat.

De aceea, merită să dai înapoi tot ce ţi s-a dăruit”, a declarat Nicolae Ciucă la Timișoara.