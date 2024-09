Corina Chiriac a explicat într-un interviu oferit în urmă cu câțiva ani că are mare grijă de felul în care arată și folosește mai multe produse pentru întreținerea tenului.

Cântăreața are mare grijă de felul în care arată. Totodată, ea nu se împotrivește operațiilor estetice, însă nu a recurs la nicio schimbare, deoarece consideră că nu are nevoie.

De asemenea, a vorbit despre o operație prin care a trecut. În urma intervenției, medicul i-a recomandat să aibă mare grijă cu pielea, iar ea a fost „foarte ascultătoare”.

Ea a explicat și că este foarte important ce mănânci. Un alt truc, spune ea, este că nu s-a expus cu fața la soare de zeci de ani.

„În urmă cu 20 de ani în urmă, am făcut o operație majoră, în urma căreia doctorul mi-a zis să am grijă cu pielea. Am fost foarte ascultătoare.

Contează foarte mult şi ce mănânci. De zeci de ani nu mă mai expun cu faţa la soare”, a declarat Corina Chiriac pentru Click.