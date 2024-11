Mai mulți cunoscuți ai lui Gabriel Cotabiță au discutat despre problemele grave de sănătate cu care artistul se confrunta, iar anumite surse susțin că acesta ar fi fost internat în stare de comă la Spitalul Universitar din București.

Corina Chiriac a discutat despre dificultățile și suferințele prin care a trecut cântărețul în ultima perioadă a vieții sale.

Corina Chiriac a afirmat că Gabriel Cotabiță se simțea rău, iar medicamentele care îl ajutau să trăiască îl împovărau. Potrivit acesteia, nu era bucuros și i-ar fi făcut plăcere să mai urce pe scenă și să se întâlnească cu colegii de breaslă.

O altă colegă de breaslă care a vrut să își exprime regretele a fost Anca Țurcașiu. Aceasta a spus că urma să se vadă cu Gabriel Cotabiță, însă viața nu le-a mai oferit șansa.

Potrivit Ancăi Țurcașiu, era evident faptul că regretatul artist nu se simțea foarte bine în ultima perioadă, dar că nu a fost ceva care să o îngrijoreze. Ea a menționat că între ei discuțiile aveau un ton optimist.

Actrița a spus că a făcut mii de spectacole împreună cu Gabriel Cotabiță și că au crescut împreună. Ea a menționat că i-a legat o prietenie puternică încă de când au intrat împreună în această industrie.

„Dumnezeu să-l odihnească. E foarte trist. A fost o veste șoc, încă nu-mi vine să cred. Am vorbit cu el ultima data pe 8 noiembrie, i-am spus la mulți ani. Noi ne uram la mulți ani în fiecare an. Am păstrat o relație apropiată, dar nu am știut nimic de faptul că era la spital.

Era clar că în ultima vreme nu se simțea foarte bine, dar nu a fost ceva care să mă îngrijoreze. Noi am avut un ton al discuției optimist. Chiar am stabilit că atunci când mă întorc din vacanță să-l sun și să ne vedem la un ceai, să stăm la povești.

Mii de spectacole am făcut împreună, am crescut împreună. Sunt foarte afectată. Îi păstrăm memoria și o să ascultăm cât mai mult muzica sa cât mai plină de conținut, interpretare, versuri. Ne-a legat o prietenie puternică de când am intrat în această industrie”, a declarat Anca Țurcașiu, tot pentru România TV.