Sorina Pintea declarase în urmă cu ceva timp că ar fi înfiat o fetiță împreună cu soțul său, acum în vârstă de 3 ani, care a fost abandonată la naștere. Sorina Pintea și Ovidiu Goga sunt căsătoriți din 2010. Însă, România TV a venit cu informații ce pun la îndoială declarațiile Sorinei Pintea. Se pare că cei de la RTV au consultat un document al Direcției de Protecție a Copilului, care arată că, de fapt, tatăl biologic al fetiței este chiar Ovidiu Goga. În ceea ce o privește pe mama naturală a fetiței, aceasta nu este menționată în document.

Se pare că în repetate rânduri, Sorina Pintea s-ar fi folosit de fetiță pentru a câștiga voturi sau pentru a obține simpatia cetățenilor.

Prima întâlnire dintre Gâdea și Sorina Pintea

Jurnalistul Mihai Gâdea a povestit la Sinteza Zilei de momentul în care a întâlnit-o pentru prima oară pe Sorina Pintea.

„Întâmplător ne-am întâlnit în aeroport când întârzia avionul. Ca doi oameni care merg în aceeași direcție, am stat de vorbă. În timpul discuției, văzând o emisiune (n.r. – Sorina Pintea) pe care am realizat-o și în care am mers la părintele Tănase, cel care se ocupă de vreo 450 de copii, povesteam despre acest lucru. I-am arătat niște fotografii, a văzut acei copii. Cu lacrimi în ochi mi-a zis: ‘Știți că și eu am înfiat o fetiță?’ A început să îmi spună povestea. Impresionant…”, a precizat Mihai Gâdea, în cadrul emisiunii Sinteza Zilei.

Te-ar putea interesa și: