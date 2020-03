Discuția a apărut în contextul în care Sorina Pintea a fost arestată și în prezent, aceasta suferă de o boală foarte gravă.

Mihai Gâdea a vorbit un eveniment întâmplător. Se pare că jurnalistul s-a întâlnit cu Sorina Pintea la aeroport, iar cei doi au început să discute despre o emisiune realizată de jurnalist.

Se pare că până atunci, în afara cadrului emisiunilor sale, Mihai Gâdea nu a mai avut niciodată contact cu fostul ministru al Sănătății.

„Am înfiat o fetiță”

„Întâmplător ne-am întâlnit în aeroport când întârzia avionul. Ca doi oameni care merg în aceeași direcție, am stat de vorbă. În timpul discuției, văzând o emisiune (n.r. – Sorina Pintea) pe care am realizat-o și în care am mers la părintele Tănase, cel care se ocupă de vreo 450 de copii, povesteam despre acest lucru. I-am arătat niște fotografii, a văzut acei copii. Cu lacrimi în ochi mi-a zis: ‘Știți că și eu am înfiat o fetiță?’ A început să îmi spună povestea. Impresionant…”, a precizat Mihai Gâdea, în cadrul emisiunii Sinteza Zilei.

Fostul ministrul al Sănătății, Sorina Pintea are o fetiță de trei ani pe care a adoptat-o.

În urmă cu doar câteva zile, ministrul a fost arestat preventiv după ce a fost acuzată că a luat de mită sumele de 10.000 de euro şi 120.000 lei, bani care reprezentau un procent de 7% din valoarea unui contract.

De asemenea, Sorina Pintea suferă de dermatomiozită, o boală gravă, autoimună, ce îi poate provoca decesul.

Boala se manifestă prin slăbiciune musculară şi miopatie inflamatorie.

