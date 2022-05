Britanica Emma Răducanu, locul 11 WTA şi favorită 9, s-a calificat, duminică, în optimile de finală ale turneului Madrid Open. Ea a reușit să câștife în 16-imi împotriva sportivei ucrainene Marta Kostiuk, numărul 60 mondial.

Emma Răducanu s-a impus cu scorul de 6-2, 6-1, într-o oră şi patru minute. Prin calificarea în optimi, Răducanu şi-a asigurat un premiu de 90.745 de euro şi 120 de puncte.

Tot duminică, Leylah Fernandez (adversara Emmei Răducanu din finala US Open) a fost învinsă de elvețianca Jil Teichmann, scor 6-4, 6-4.

Cu cine va juca Emma Răducanu în optimi

În faza următoare, britanica va întâlni tot o jucătoare din Ucraina, pe Anhelina Kalinina, locul 37 WTA.

WTA Mutua Madrid Open are loc în perioada 28 aprilie – 7 mai pe zgura din complexul de la Caja Magica. Face parte din categoria WTA 1000, are premii totale în valoare de $6.575.560, iar campioana en-titre este Aryna Sabalenka. Simona Halep s-a impus la edițiile din 2016 și 2017.

Trebuie spus că Emma Răducanu a devenit campioană la US Open la doar 18 ani. Astfel, aceasta a fost desemnată personalitatea sportivă a anului 2021 în Marea Britaniei, în ziua de duminică, 19 decembrie 2021. Votarea a avut loc în timpul transmisiunii BBC One de duminică, de la Media City din Salford.

Personalitatea sportivă a anului 2021 în Marea Britanie

„Mulţumesc, este o onoare doar să fiu printre cei nominalizaţi. Sunt foarte bucuroasă de asta, am urmărit gala pentru personalitatea sportivă a anului crescând şi este o onoare să mă număr printre ultimii câştigători. Mă bucur şi pentru tenisul britanic şi că am reuşit să obţinem acest premiu… din nou! Mulţumesc tuturor fanilor şi celor care au votat, anul acesta a fost nebunesc.

Energia din acest an, când am jucat la Wimbledon în faţa publicului meu de acasă, a fost ceva ce nu am mai simţit până acum. Vreau să mulţumesc şi echipei mele. Felicitări şi celorlalţi nominalizaţi, echipelor nominalizate, este un efort de echipă”, a fost mesajul transmis de Emma Răducanu.

Amintim că Emma Răducanu, 19 ani, a început sezonul trecut pe locul 343 mondial şi l-a terminat în Top 20, după două performanţe excepţionale, calificarea în optimi la Wimbledon şi câştigarea US Open, fiind prima jucătoare de tenis care obţine trofeul la un Grand Slam după ce a jucat în calificări.