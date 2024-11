Italianul Jannik Sinner, numărul unu mondial, a câştigat în premieră Turneul Campionilor (ATP Finals), competiţia care încheie sezonul în circuitul profesionist de tenis, învingându-l în două seturi simetrice, 6-4, 6-4, pe americanul Taylor Fritz, în finala disputată duminică la Torino.

Sinner, primul italian care cucereşte acest prestigios trofeu în 55 de ani de istorie a turneului, şi-a trecut în palmares cu această ocazie al optulea titlu din 2024 şi al 18-lea din cariera sa.

El este al treilea jucător, după elveţianul Roger Federer şi sârbul Novak Djokovic, care a reuşit să se impună la Australian Open, US Open şi ATP Finals în cursul aceluiaşi an.

În vârstă de 23 de ani, Jannik Sinner a obţinut duminică a 70-a sa victorie din acest sezon, în 76 de meciuri disputate, fiind primul jucător născut după anul 2000 învingător în Turneul Campionilor, după ce anul trecut s-a înclinat în finală în faţa lui Djokovic.

Italianul a devenit, totodată, primul tenisman care câştigă ATP Finals fără să piardă niciun set, după Ivan Lendl în 1986. El a fost recompensat cu un cec de 4.881.500 de dolari pentru acest succes.

