Elon Musk, miliardarul patron al Tesla şi SpaceX, realizează importanţa angajaţilor potriviţi pentru companiile sale. El afirmă că asta nu înseamnă neapărat că trebuie să fie o persoană cu diplomă universitară sau de liceu. Calităţile extraordinare se pot demonstra şi altfel, crede Musk.

Elon Musk şi întrebarea perfectă la un interviu de angajare

Pentru a găsi angajaţii perfecţi, Elon Musk are o întrebare pe care o adresează de fiecare dată candidaţilor la un interviu de angajare. Este întrebarea cea mai bună pentru a afla dacă o persoană spune sau nu adevărul, crede el.

Întrebarea este: “Care au fost cele mai dificile probleme pe care le-ai rezolvat și cum ai făcut?”, relatează CNBC.

Omul de afaceri spune că doar o persoană care a rezolvat cu adevărat o problemă dificilă ştie ce soluţie a găsit pentru asta şi o poate descrie extrem de clar, cu o abundenţă de detalii.

“De obicei, cineva care chiar a trebuit să se lupte cu o problemă, știe cu adevărat cum se rezolvă și nu uită soluția”, afirmă Elon Musk.

Metoda miliardarului este una sprijinită şi de oamenii de ştiinţă

Metoda patronului Tesla şi SpaceX se bazează pe ideea că cineva care face o afirmație falsă sau mincinoasă nu va putea să o susțină convingător. De aceea, Musk îi provoacă pe candidații la un post în compania sa să îi spună detaliat ce soluții au găsit.

Un studiu publicat în “Journal of Applied Research in Memory and Cognition” în decembrie 2020 a descoperit mai multe abordări ale depistării mincinoșilor pe baza unei tehnici de intervievare pentru locuri de muncă. Ele susțin eficiența metodei folosite şi de Elon Musk.

“Detaliile mici reprezintă esența investigațiilor criminalistice și pot oferi anchetatorilor fapte de verificat și martori de pus la îndoială. (…) Dacă furnizează declarații mai lungi și mai detaliate despre evenimentul de interes, atunci anchetatorul va putea detecta mai bine dacă spun adevărul sau mint”, afirmă Cody Porter, unul dintre autorii studiului.