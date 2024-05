Măsura a afectat cel puțin 500 de angajați, iar unii dintre ei au anunțat că au fost concediați în postări pe rețelele de socializare.

Elon Musk a declarat că, în urma reducerilor, Tesla va continua să își dezvolte rețeaua de încărcătoare „într-un ritm mai lent”. Compania se va concentra acum pe „un nivel de funcționare de 100% și pe extinderea locațiilor existente”, a adăugat Musk.

După puțin timp de la apariția informației că Tesla va concedia încă o rundă de angajați, inclusiv echipa din spatele rețelei de supraîncărcare a companiei, CEO-ul Elon Musk a intervenit pe rețelele de socializare pentru a asigura proprietarii și investitorii că stațiile de încărcare nu vor dispărea.

Tesla still plans to grow the Supercharger network, just at a slower pace for new locations and more focus on 100% uptime and expansion of existing locations

