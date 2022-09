Cum ți-a venit ideea de afacere?

Reporting Center a pornit dintr-o pasiune, simțeam că trebuie că creez o platformă care să cuprindă toată experiență pe care am acumulat-o timp de 14 ani în care am construit sisteme de raportare pentru bănci.

În 2015, atunci când am elaborat conceptul de business pe baza căruia funcționează astăzi Reporting Center, știam că trebuie să găsesc o metodă prin care să transfer mai departe ce am primit. Astfel, am înființat acest Centru de Excelență „Business Intelligence” în București, ce produce soluții software de raportare pentru piața bancară europeană. Ulterior, am extins acest centru și la Constanța, în domeniul Artificial Intelligence.

Celor care se alătură echipei Reporting Center le spun să se pregătească pentru ce e mai bun! Căci au șansa de a intra în culisele unui domeniu exclusivist – Business Intelligence aplicat pe Reglementările Bancare, foarte ofertant pentru cei care au răbdare să își construiască treptat o carieră!

Să faci Raportări Bancare nu e ușor pentru că nu e un domeniu intuitiv. Nu e suficient să fii un bun tehnician, să știi cum s-ar face, fiindcă dificultatea provine din a înțelege exact ce trebuie făcut. Este nevoie să studiezi legislația, să o interpretezi și abia apoi să găsești împreună cu clientul tău formula potrivită pe care să o aplici. Toate acestea, în contextul deadline-urilor strânse impuse de autorități. Adesea, la scurt timp, după ce finalizezi un proiect, afli că legislația se schimbă și trebuie, din nou, să te adaptezi.

Acesta este unul dintre domeniile în care informația se moștenește. Cei care au dezvoltat Business Intelligence în altă industrie au nevoie de minim doi ani de acomodare – timp în care să intre în contact cu toate noțiunile de business bancar, să afle despre ele măcar la nivelul de a ști că există. Abia în patru ani poți spune că ai dobândit cunoștințe solide și poți susține un dialog direct cu reprezentanți din business. Este ca o specializare post-universitară.

Cum ai dezvoltat afacerea/proiectul?

Odată cu aderarea României la Uniunea Europeană, băncile din România trebuiau să se alinieze din punct de vedere al raportării la cerințele emise de European Banking Authority.

Acum opt ani, am studiat în profunzime regulamentele care urmau să devină obligatoriu de implementat și de către băncile românești și am realizat că aplicațiile de raportare existente pe piață nu pot fi configurate ușor pentru a face față la tot ce avea să vină. Efectiv urma să asistăm la o transformare semnificativă pe zona de raportare bancară și am realizat că este nevoie de o platformă complet nouă, care să fie construită direct pe conceptele care urmau să se introducă. Așa a apărut Elite Reporting Platform, o aplicație prin intermediul căreia băncile și instituțiile financiare pregătesc și transmit către autorități raportările obligatorii. Avantajul acestei platforme este că are un kernel elastic, care îi permite să asimileze rapid atât schimbările legislative atât de frecvente, cât și inovația tehnologică.

Pe de altă parte, am creat și Elite Command Center, o aplicație ce conține elemente de Banking Intelligence și care se adresează executivilor C-level din bănci. „The playground to express your intelligence” sumarizează experiența pe care această aplicație o oferă deoarece poate fi personalizată în funcție de nevoile executivilor.

Cum ai finanțat afacerea/proiectul?

Am construit această companie de la zero. Am investit inițial doar timpul meu, care ulterior s-a transformat în bani, iar cu acești bani am reușit, treptat, să cresc această afacere în mod organic. Am avut mare noroc că sunt programator și că, în acest domeniu, singura investiție inițială este un laptop.

Până acum, nu am acceptat deloc investiție externă. Deși presiunile sunt foarte mari, nu reușesc să mă adun să scriu un Pitch Deck coerent pentru investitor. Parcă am un blocaj când trebuie să îi argumentez altcuiva de pe piață de ce RegTech este o mutare câștigătoare. Pentru mine este prea evident și mi se pare o pierdere de timp să scriu ceva convingător pentru altcineva. Prefer să fac altceva cu timpul meu.

Deși am călătorit mult în America pentru a studia mentalitatea lor în afaceri și știu că în procesul de scalare e înțelept să faci și o infuzie de capital extern, încă nu îmi văd viața alături de un investitor. Simt că misiunea mea de una singură cu Reporting Center încă nu s-a terminat. Probabil că vreau să îmi îndeplinesc viziunea până la capăt, fără influențe externe. Nu vreau să vină cineva din exterior să îmi spună cum ar fi mai bine să acționez, mai ales că eu am deja programate în permanență următoarele cinci mutări și îmi este foarte clar ce trebuie să fac.

Care sunt principalele provocări?

Principalele provocări au fost pe zona de vânzări, pentru că nu am aplicat deloc metodele clasice. Eu nu am alergat niciodată după clienți. Toți clienții noștri au venit singuri, prin recomandare de la alți clienți. Nu am avut nici măcar un angajat în Departamentul de Vânzări. De fapt, nici Departament de Vânzări nu am avut.

Produsul nostru este B2B, iar în această piață contează foarte mult conexiunile pe care le ai, oamenii pe care îi cunoști și care trebuie să aibă încredere în tine. La început, problema mea era că eram cu două generații mai tânără decât cei care aveau rol decizional în bănci și nu îi cunoșteam, nu aveam același stil de a gândi și de a face afaceri. Între timp, situația s-a schimbat și au ajuns și cei din generația mea în poziții-cheie; acum îmi este mai ușor, deoarece avem același limbaj, iar ei înțeleg foarte repede impactul pe care îl poate aduce în organizația lor inovația pe care o propun eu.

Pe de altă parte, m-a ajutat foarte mult faptul că sunt programator și că am participat direct la implementări, deoarece primeam feedback direct de la business owneri și puteam modifica instant aplicația astfel încât să le ușurez munca. Cred că așa i-am câștigat. Dacă aș fi jucat doar rol de CEO și m-aș fi mulțumit doar cu „second-hand information”, adică dacă aș fi luat pulsul implementărilor doar prin colegii mei, probabil că informația ar fi fost distorsionată, ca la telefonul fără fir, iar aplicația noastră nu ar fi avut același impact.

Ce cifra de afaceri ai atins?

Am atins o cifră de afaceri de 1 milion de dolari și în 2019, și în 2020, iar în anul 2021, EBITDA a depășit 550.000 de dolari. Până acum nu m-au interesat rezultatele financiare, ci construirea unor produse inovatoare și diseminarea lor în piață. Practic zona de Research&Development și creșterea bazei de clienți au fost elementele pe care m-am concentrat până acum și de aceea nu este relevant pentru Reporting Center să fie măsurată cu unitatea de măsură a corporațiilor – cifra de afaceri sau numărul de angajați. Reporting Center este un laborator de inovație și îmi doresc să fie măsurat prin gradul de inovație și viteza de implementare.

Care sunt planurile pentru dezvoltare?

Eu automatizez legislația, care diferă de la țară la țară, iar pentru scalare trebuie să țintesc țările care au legislație comună. Prin urmare, strategia mea este să mă adresez țărilor „unite”: Uniunea Europeană, Statele Unite ale Americii, Emiratele Arabe Unite. Aceasta este ordinea în care le-am studiat, începând cu 2018, de când mi-am pus problema scalării.

Odată cu aderarea României la Uniunea Europeană, și băncile din România au fost nevoite să se alinieze la cerințele europene de raportare. Platforma noastră de raportare, Elite, conține deja un repository cu toate raportările solicitate de European Banking Authority. L-am construit deja pentru clienții noștri din România, ceea ce face foarte ușoară scalarea în celelalte țări din Uniunea Europeană, deoarece toate țările din Uniunea Europeană au de raportat același set de raportări: cele emise de European Banking Authority.

În 2018, am început să studiez și zona de reglementare bancară din Statele Unite ale Americii, și de atunci revin anual în America pentru a lua pulsul ecosistemului lor de business, care este în continuare cel mai inspirațional de pe glob. Când vine vorba de firmele de software, americanii dau tonul, trendurile, ei scriu cărțile de „How to”.

Anul acesta, în 2022, am început să studiez mediul de afaceri din Emiratele Arabe Unite. Am fost prima dată în luna mai și urmează să merg din nou în septembrie, pentru că a fost o surpriză plăcută să descopăr mentalitatea lor de business: și-au propus să crească foarte rapid și de aceea sunt foarte deschiși să atragă local talente externe, să instaleze și la ei soluții la cheie care deja funcționează, care au fost testate pe alte piețe și de care pot beneficia și ei instantaneu.

Pentru moment, ne merge foarte bine pe plan local, sunt foarte multe bănci care doresc să înlocuiască aplicațiile de raportare dezvoltate în anii ’90 și 2000 cu o aplicație de ultimă generație. Această cerere pe plan local ne încetinește puțin expansiunea globală, fiindcă preferăm să instalăm cu prioritate într-o piață pe care o cunoaștem.