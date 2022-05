Sistemul RO e-Factura nu aduce avantaje evidente pentru mediul privat. Raportarea manuală la ANAF poate dura până la o săptămână

„Pentru mediul privat nu văd avantaje evidente. Și de această dată autoritățile nu au pus la punct mecanisme care să asigure o preluare automată a informațiilor de pe facturile de vânzare. Avantajele pentru economie, cum ar fi reducerea evaziunii fiscale, se vor vedea în timp, nu imediat, și doar dacă această centralizare a datelor de pe facturile emise de comercianți se va aplica în orice domeniu de activitate, nu doar în câteva domenii – comercializarea de anumite produse alimentare (fructe, legume, alte plante), băuturi alcoolice, îmbrăcăminte și încălțăminte și de construcții noi – pentru care se aplică de la 1 iulie”, punctează Roxana Epure, Managing Partner NextUp.

Pentru a simplifica activitatea comercianților, NextUp a introdus recent, în propriile softuri, de tip ERP, gestiune stocuri și contabilitate, o soluție de transmitere automată a datelor de pe facturi către ANAF. Astfel, transferarea automatizată a datelor de pe facturi în format XML, formatul dorit de stat, durează între 3 și 5 minute pentru toate facturile comparativ cu cel puțin 10 minute per factură pentru introducerea manuală a datelor.

În formularul ANAF, cu 13 câmpuri obligatorii pentru raportarea în sistemul e-Factura, firmele trebuie să introducă informații generale despre fiecare factură, detalii despre vânzător, detalii despre cumpărător și să listeze fiecare produs sau serviciu aflat pe factură. Astfel, introducerea acestor date manual durează estimativ în jur de 10 minute, în funcție de abilitatea angajatului.

Datele de pe facturi trebuie exportate numai în format XML pentru a putea fi încărcate în sistemul statului

„La o simplă simulare, cu o medie de 10 minute per factură și la o medie de 250 de facturi pe lună per comerciant, raportarea datelor de pe facturi va dura peste 41 de ore, adică o săptămână dintr-o lună de muncă din activitatea unui angajat. Este un consum enorm de timp, angajatul fiind blocat cu o astfel de raportare, care pe antreprenor îl costă suplimentar, dar care real vorbind nu aduce plus valoare afacerii. Din păcate, factura digitală sau e-Factura este, momentan, o raportare către instituțiile statului, nu o factură în sine. Pentru ca antreprenorii și angajații să nu o resimtă ca o responsabilitate suplimentară, măcar din punct de vedere tehnic și al muncii, am simplificat procedura implementând în softurile noastre o soluție care preia automat și corect datele de pe facturi. Astfel, exportarea datelor din facturi pentru a fi încărcate în sistemul ANAF se face cu doar câteva click-uri, în câteva minute, chiar și pentru sute de facturi în același timp”, explică Roxana Epure, Managing Partner NextUp.

Conform legii pentru implementarea sistemul național RO e-Factura și factura eletronică, promulgate de președintele României la jumătatea lunii mai, datele de pe facturi trebuie exportate numai în format XML pentru a putea fi încărcate în sistemul statului. După emiterea dintr-un soft, fișierul XML trebuie încărcat în Spațiul Privat Virtual (SPV) de pe site-ul ANAF-ului. Comerciații B2B vizați sunt obligați să raporteze datele de pe facturi de la 1 iulie indiferent dacă firmele client sau furnizor ai acestora sunt înscrise în SPV.

În afară de raportarea în sistemul e-Factura, ca parte din digitalizarea legăturii între mediul de business și stat, NextUp a implementat și o soluție de raportare SAF-T, o raportare complexă a tuturor informațiilor despre companie care devine obligatorie pentru contribuabilii mari de la 1 iulie, după o perioadă de grație de șase luni.