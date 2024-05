Fostul ministru al Turismului, Elena Udrea, a fost una dintre țintele grupării Coldea. După ce aceasta a intrat la închisoare, gruparea a făcut tot posibilul pentru a-i fura afacerea imobiliară de la Cluj Napoca.

Într-un interviu mai vechi, Elena Udrea a povestit cum a acționat întreaga grupare.

Atunci, ea a spus că informațiile lui Nelu Varga provin dintr-un anumit anturaj. Ea a menționat că în grupul de la Cluj se afla și Coldea și că Kovesi este instrumentul prin care aceștia influențează justiția la nivel național.

Deși Kovesi nu mai poate da ordine, ea poate face presiuni de genul: „Dacă nu faceți așa, nu intră România în Schengen.”

Elena Udrea a subliniat că au fost schimbate legile justiției, în timp ce răspunderea magistraților pentru nerespectarea Constituției a fost eliminată.

Cerințele au fost impuse pentru ca România să intre în Schengen, ceva ce nu s-a întâmplat.

Ea a adăugat că, în urma acestor schimbări, Constituția și statul național au fost compromise. Potrivit fostului ministru al Turismului, România s-a supus puterilor europene și grupului de putere de la Bruxelles. Pe acesta din urmă, Elena Udrea îl descrie ca fiind progresist-neomarxist.

Supunerea României, adaugă fostul ministru, nu a adus niciun beneficiu concret pentru țară.

”Și am schimbat legile justiției și am scos răspunderea magistraților pentru nerespectarea Constituției, tot așa că dacă nu le scoatem, nu intrăm în Schengen. Uite că am scos, ne-am aruncat în aer Constituția, statul național, ne-am pus pres la dispoziția puterilor europene și a grupului de putere de la Bruxelles, progresist-neomarxist, și pentru ce am făcut asta? Că n-am intrat în Schengen și nici MCV nu l-am scos”, a spus Elena Udrea, în interviul acordat jurnalistei Realitatea PLUS Anca Alexandrescu.