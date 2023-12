Elena Merișoreanu a luat o decizie surprinzătoare în prag de sărbători!

În acest an, artista de muzică populară nu va susține concerte și nu va participa la evenimente private de Crăciun. Familia ei a convins-o să nu mai muncească în Sfânta Zi a Nașterii Mântuitorului nostru Iisus Hristos, Dumnezeu-Fiul. Va rămâne acasă, înconjurată de rudele sale. Vor petrece împreună Sfânta Zi de 25 Decembrie în jurul mesei, împărțindu-și cadouri.

Cu ceva timp în urmă, i s-a cerut să cânte în Londra, Anglia, însă a refuzat oferta. A fost ani de zile plecată pentru a strânge bani, chiar și de marile sărbători. Acum, însă, familia ei este prioritară.

În schimb, va cânta la câteva petreceri de Revelion. Va bucura câteva persoane din București cu vocea ei în ultima noapte dintre ani. În București, va susține patru concerte de urma cărora ar câștiga circa 6.000 de euro. În prima zi din noul an, va pleca să cânte-n Sinaia, județul Prahova. Pe scurt, va munci din prima zi a noului an.

Cu două luni în urmă, Elena Merișoreanu a afirmat ferm că intenționează să rămână în țară. Respinge categoric speculațiile cu privire la o plecare definitivă din România. Artista de muzică populară a infirmat cu hotărâre informațiile care circulau în spațiul public cu privire la o eventuală emigrare în Statele Unite ale Americii (SUA).

De-a lungul vieții ei, a călătorit în toată lumea. Fiecare țară are frumusețea ei, dar tot nu poate spune că este una mai frumoasă decât cealaltă, Pentru ea, cea mai frumoasă țară este România, indiferent de greutăți.

Vedeta subliniază că, la vârsta actuală, familia ei îi aduce cele mai mari bucurii. Cu toate acestea, își propune să satisfacă și dorințele fanilor săi deoarece nu poate să se abțină de la activitatea scenică.

„Nu știu de unde până unde, dar toată lumea mă întreabă dacă e adevărat că plec din țară definitiv. Mi s-a spus că peste tot s-a scris că am dat declarații că aș pleca definitiv în America. Nici vorbă de așa ceva! Nu e adevărat. Nu am rămas în străinătate cât am fost tânără, cum să rămân acum peste hotare? Familia mea toată este aici, eu nu am niciun gând.

Am călătorit în toată lumea. Am văzut toată Asia, America, am văzut Europa, țările nordice; fiecare țară are frumusețea ei. Nu aș putea spune care este mai frumoasă decât cealaltă, dar nu aș rămâne niciunde. Cea mai frumoasă țară pentru noi, cu toate greutățile, tot România rămâne.

Eu am zburat în America de 25 de ori, la Los Angeles, unde e foarte departe. Și apoi am colindat planeta asta…Africa de Nord, de Sud, Asia. Peste tot. Te rog să mă crezi că de multe ori nu mai vreau să merg, dar oamenii insistă, merg de drag. (…) Mulțumesc lui Dumnezeu, am evenimente. Abia am fost în Italia, acuma plec în Anglia și am un proiect să plec în Australia. Dacă mă aude cineva, poate nu crede”, spunea ea în octombrie 2023.