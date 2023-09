Îndrăgita interpretă de muzică populară Elena Merișoreanu are o carieră impresionantă și a reușit de-a lungul anilor să adune o avere consistentă. În ciuda vârstei venerabile, ea participă în continuare la multe evenimente, unde prestează piese din folclorul tradițional românesc.

Iar dacă unii artiști se plâng de veniturile pe care le primesc la bătrânețe, interpreta încasează o sumă frumoasă din partea statului. Elena Merișoreanu a vorbit în urmă cu ceva vreme veniturile pe care le primește din pensie, dezvăluind că este vorba despre o sumă de 5.000 de lei.

În plus, soțul ei, fost general de armată, încasează o pensie și mai mare. Tot artista a fost aceea care a dezvăluit despre ce sumă este vorba: 20.000 de lei lunar.

„Soțul meu are pensie mare, dar și eu am. Eu am 5.000 de lei pensie, iar el aproape 20.000 de lei.”, a dezvăluit cântăreața, la un moment dat.