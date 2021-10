Elena Merișoreanu a trecut prin momente fără precedent. Cântăreața a fost internată la Institutul „Matei Balș”, după ce a fost depistată pozitiv cu virusul noul coronavirus în urmă cu trei săptămâni.

Deși trebuia să stea internată două săptămâni, aceasta a scăpat după doar nouă zile, în cotextul în care CT-ul a avut un rezultat bun. Totodată, cu această ocazie, ea a mai adăugat că nu dorește nimănui să ajungă la spital și să trăiască acest calvar, precizând că anumiți colegi ar fi acuzat-o că a primit bani pentru a sta la spital.

„Am stat nouă zile, trebuia 14, dar mi-a ieșit CT –ul bine la plămâni. Mi-a afectat un plămân opt la sută, dar am ieșit cu zero. Am colegi care mi-au zis că am stat acolo că m-au plătit. Nu le doresc să ajungă și ei la spital, să vadă cum e. Boala asta e parșivă.”, a spus Elena Merișoreanu.

Cântăreața a mai precizat că vaccinul a fost cel care a salvat-o. Ea a subliniat faptul că medicii și-au dat și ei interesul, precizând că ce se întâmplă în spitale este un real efort.

Elena Merișoreanu, salvată de vaccinul anti-covid

„Eu am avut noroc cu vaccinul, la vârsta mea, cu ce probleme de sănătate am, puteam să nu mai fiu. Îngrijirea celor din spital m-a lăsat fără cuvinte, de la femeia de serviciu până la doctori, asistente. Au răni de la măști, iar pe doamna doctor nu am mai recunoscut-o, când la externare și-a dat masca jos. Oamenii aceștia chiar muncesc.”, a mai povestit Elena Merișoreanu.

Amintim faptul că pe lângă Elena Merișoreanu și Monica Anghel a fost infectată cu noul coronavirus, deși era vaccinată complet cu ambele doze.

În final însă, se pare că forma de covid pe care a suferit-o a fost una destul de ușoară, iar spre deosebire de Elena Merișoreanu, Monica Anghel nu a fost nevoită să meargă la spital pentru a putea fi tratată.

„Neață bună oameni dragi,mă simt bine, din ce în ce mai bine. Vă mulțumesc pentru mesajele voastre, pentru gândurile bune, va mulțumesc pentru grijă voastră și pentru că îmi sunteți alături, mă înclin în față voastră și va doresc tuturor numai bine dragii mei.”, a scris Monica Anghel pe pagina sa de Facebook.