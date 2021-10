La 72 de ani, Elena Merișoreanu a reușit să câștige lupta cu noul coroanvirus. În cursul zilei de duminică, aceasta a fost externată de la spital, după nouă zile în care s-a aflat într-o stare extrem de gravă.

Amintim faptul că Elena Merișoreanu s-a infectat cu noul coronavirus, deși a fost vaccinată cu schema completă. În primă fază, aceasta a crezut că era doar o răceală mai gravă și s-a tratat acasă cu antibiotic, timp de șase zile.

Ulterior, starea ei de sănătate s-a agravat, ea fiind internată la spitalul Matei Balș cu diagnosticul de Covid-19. După nouă zile, aceasta a reușit să învingă virusul, iar în prezent se află acasă.

Într-un interviu acordat recent, aceasta a declarat că se bucură să fie din nou acasă, în contextul în care în spital erau o mulțime de persoane bolnave, printre care și tineri, lucru care a dat-o peste cap.

În ceea ce privește gravitatea situației, artista de muzică populară susține că nu a fost vorba despre o formă gravă având în vedere că era vaccinată, ea menționând că a fost ”așa între ușor și grav”.

Ce urmări are Elena Merișoreanu după infectarea cu noul coronavirus

“Duminică m-am externat. Sunt acasă acum, mi-am făcut plimbarea prin curte. Ce bine e acasă! În spital erau prea mulți bolnavi, erau foarte mulți tineri bolnavi, cu vaccinul făcut. M-a dat peste cap! Recunosc faptul că m-am dus la spital destul de bolnavă. M-am tratat acasă de răceală șase zile. După aia mi-am dat seama că eu aveam Covid. Nu am făcut o formă gravă, că aveam vaccinurile făcute. A fost așa între ușor și grav“, a povestit solista.

Deși a scăpat de noul coronavirus, Elena Merișoreanu susține că virusul a lăsat-o cu sechele. Mai exact, boala i-a afectat plămânii destul de mult, iar din spital a reușit să fie externată cu o saturație de 99.

În ceea ce privește efectele secundare de după infectare, cântăreața de muzică populară susține că obosește foarte repede și face mișcare cât poate prin curte pentru a-și reveni. Totodată, ea a mai adăugat că timp de încă o săptămână, medicii i-au recomandat să nu iasă deloc în aglomerație.

„Trebuie să mă plimb prin curte acum. Saturația cu care am ieșit din spital e bună: 98-99. Obosesc foarte repede, pentru că am avut plămânul afectat. Încă șapte zile nu am voie să ies în aglomerație”, a mai spus solista.