Una dintre cele mai iubite cântăreţe de muzică populară din România se află în spital de aproape două săptămâni, din cauza COVID-19.

Cu toate că este vaccinată cu schema completă, Elena Merişoreanu s-a infectat şi s-a simţit rău, astfel că a fost nevoie să fie dusă la Institutul de Boli Infecţioase “Matei Balş” din Capitală.

Cunoscuta artistă a oferit detalii de ultimă oră despre starea ei de sănătate. Cu toate că este şi acum în spital, începe să se simtă mai bine şi nu mai are nevoie să respire cu masca de oxigen.

“Sunt spre bine, Doamne ajută! Sunt tot în spital, dar nu am febră, nu am avut nevoie de mască de oxigen. Stau să treacă cele 14 zile, să termin tratamentul că mai am ceva la plămâni, sunt puțin afectați. Zilele astea au spus că o să-mi dea drumul acasă.

Am stat mult cu răceala, ca tâmpita acasă, și am venit destul de târziu. 7% – 8% am fost plămânii afectați, de la tuse, de la răceala aia cum credeam eu, dar era COVID, de fapt. M-a luat cu transpirații…”, a mărturisit Elena Merişoreanu.