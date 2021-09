Marcel Pavel a declarat recent că a vorbit la telefon cu Monica Anghel și că aceasta i-a spus că este ok. Cu toate acestea, artistul spune că nu știe mai multe detalii.

El a adus aminte că atunci când a fost și el bolnav de coronavirus, lumea îl înjura și spunea că este plătiti să spună că s-a îmbolnăvit. Marcel Pavel spune că nu este de joacă cu această boală, fiind una ”foarte perversă”.

Nu e de glumit. E o nenorocire de virus. Eu am fost printre primii mediatizați și am fost atacat. E o boală foarte perversă. Eu cred că Monica are o formă ușoară. Ține legătura cu medicul ei cu siguranță și urmează tratamentul. Mai multe nu cunosc”, a declarat Marcel Pavel, pentru fanatik.ro .

„Ce știu despre Monica este și ce știți voi. Alaltăieri am vorbit cu ea și mi-a zis că e ok. Nu cunosc mai multe detalii. Totuși e vaccinată și s-a îmbolnăvit. Toată lumea e bulversată în perioada asta.

Recent, într-o postare pe pagina personală de socializare, Monica Anghel a declarat că este infectată cu noul coronavirus. Cântăreața a mărturisit că s-a vaccinat cu ambele doze împotriva SARS-CoV-2, dar cu toate acestea tot a fost confirmată pozitiv.

În cadrul unui interviu acordat pentru Antena Stars, artista susține că dacă nu era vaccinată probabil ar fi făcut o formă mult mai gravă de COVID. Totodată, ea a mai precizat că în prezent se află acasă, fiind monitorizată de medicul ei.

În ceea ce privește diagnosticul, Monica Anghel susține că în primă fază a crezut că este răcită, după un concert pe care l-a avut la Alba Iulia. Ea a mai adăugat că s-a gândit să facă un test rapid, iar după ce a primi rezultatul i-a contactat pe toți cei cu care a intrat în contact.

”Sunt pentru prima oară în această situație, am fost vaccinată cu cea de-a doua doză de vaccin pe data de 5 aprilie. Înțeleg că dacă nu aveam vaccinurile făcute ar fi fost o formă foarte gravă.

Sunt acasă, totuși fiind acasă sunt monitorizată de medicul meu […].Eu am crezut că este o răceală pentru că săptămâna trecută am avut un concert la Alba-Iulia și a fost în aer liber, a plouat și m-am gândit că am răcit, doar că eu sunt un om foarte responsabil și am considerat să fac un test rapid. A ieșit pozitiv, din păcate.

Am luat legătura cu toți oamenii cu care am intrat în contact săptămâna trecută, din fericire toți au ieșit negativ”, a mărturisit Monica Anghel pentru Antena Stars.