Elena Merişoreanu a reacționat după ce manelistul a fost acuzat că foloseşte, de fapt, o strategie de promovare. Totuși, artista a intervenit imediat și a subliniat că acest lucru nu este deloc adevărat.

Elena Merişoreanu spune că Jador nu are motive să facă strategii

Așadar, Elena Merișoreanu a subliniat că Jador este „foarte responsabil prin ceea ce face” și nu are motivă „să facă strategii”, deoarece are deja „prea multe oferte”.

„Nu are motive să facă strategii! Este un băiat foarte responsabil prin ceea ce face. El, din generația tânără, e pe val. Nu are motive să facă strategii. Cei care vorbesc aiurea să știți că vorbesc fără temei pentru că el nu face asta. Zic alții că, vai, e strategie! Nu e nicio strategie. El are prea multe oferte ca să facă așa ceva. Cântă în țară, în străinătate. Pentru mine el este un băiat cuminte și mă rog pentru el că este tânăr”, a declarat Elena Merișoreanu pentru Wowbiz.

De asemenea, aceasta îl consideră pe Jador „un bun prieten”.

„I-am spus că este un băiat puternic și că la vârsta lui nu se poate să se dea bătut. I-am spus că fie pozitiv. Era încrezător, dar și puțin așa în dubiu. L-am încurajat! El este un bun prieten, este ca un copil. El, întotdeauna, chiar dacă ne vedem mai rar, vorbim la telefon. Este un băiat extraordinar, un băiat atât de cuminte și un băiat care nu a irosit banii, și-a ajutat familia, și-a cumpărat casă”, a mai spus Elena Merișoreanu.

Jador a anunțat pe rețelele sociale că renunță la muzică

Amintim că Jador a anunțat pe rețelele sociale că renunță la muzică. El a postat atunci mai multe poze în care era surprins pe un pat de spital, cu o branulă în mână. Manelistul nu a vrut să dea mai multe detalii, însă a lăsat de înțeles că starea sa este una gravă.

Fanii s-au arătat îngrijorați de postarea făcută de cântăreț, mai ales atunci când artistul a transmis faptul că speră ca Dumezeu să îl țină pentru a a mai putea să meargă la câteva concerte.