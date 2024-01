Elena Lasconi a făcut dezvăluiri despre relația cu fiica sa în cadrul emisiunii „40 de întrebări cu Denise Rifai”, la Kanal D. Ea a povestit prin ce a trecut în momentul în care fiica sa s-a dezis de ea, după ce a mărturisit că ar fi votat la Referendumul pentru Familie din 2018.

Întrebată dacă știa că fiica sa e membră a comunității LGBTQ+, Elena Lasconi a recunoscut că nu știa și nu se aștepta la acest lucru „nici în cele mai cumplite coșmaruri”. Ea a menționat că nu le dorește nici măcar membrilor PNL, pe care i-a calificat anterior drept „răul”, să treacă prin asemenea experiențe cu copiii lor.

Edilul a descris momentul ca fiind înspăimântător, menționând că timp de două zile nu a putut să se ridice din pat.

„Nu am știut, nu am urmărit-o pe Instagram. Eu vorbesc cu ea, de cele mai multe ori am vorbit despre relații cu bărbați. Mai mult de atât nu vreau să vorbesc despre Oana. Este copilul meu, indiferent ce ar face și ce ar zice. Va rămâne copilul meu. Nu vreau să mai scot lucruri la suprafață pentru că voi redeschide telenovela și nu are niciun sens pentru mine. E un subiect închis. Fata mea este fata mea și va rămâne fata mea, așa cum e ea”, a spus Elena Lasconi.