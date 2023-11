Oana Lasconi șochează din nou! Ce simboluri extremiste postează fiica Elenei Lasconi

Oana Lasconi a atras atenția cu ultima postare de pe Instagram. Luni, 20 noiembrie 2023, a postat simbolul regimului comunist (secera și ciocanul), plin de sânge. Lângă fotografie, a scris „Blood stains. Check out my first article on my website oanaflorea.com”. Tradus în limba română, textul înseamnă „Pete de sânge. Vedeți primul meu articol pe site-ul meu oanaflorea.com.”

Momentan, nu se știe câți oameni i-au citit articolul de pe blogul personal. Un lucru este cert, însă, oamenii s-au înfuriat când au văzut simbolul regimului politic de extremă-strânga:

„Un simbol cu nimic mai puțin mizerabil și criminal decât svastica nazistă.”

„Dacă tot ești tu așa socialistă, nu ți-a trecut prin gând să te muți în Coreea de Nord, China sau Rusia?”

Internauții au criticat-o dur

„Mai fata. stii ce inseamna sa traiesti in propria tara ca intr-o inchisoare, sa-ti fie rudele schingiuite in inchisoare, sa n-ai voie sa vorbesti cu straini, sa mananci ierni intregi slanina si cartofi, sa stai la cozi de la 3 noaptea pentru 1L de lapte, daca aveai noroc, sa adormi plangand, nestind de unde sa faci rost de lapte praf pt. copil, sa ingheti de frig la temperatura de max 6°in locuinta, sa-ti degere picioarele in tren, sa urle aprozarista la tine, doar pt ca ai rugat-o sa nu-ti dea cartofi stricati, sa mananci in studentie zile intregi paine cu mustar pt.ca mancarea la cantina era mizerabila… Sa fii injosit de un securist imputit doar pt ca ai schimbat 2 vorbe cu un student strain, amenintandu-te, ca-ti distruge parintii? Le stii pe toate acestea, de-acolo din Paris din bunastare si caldurica? Ar fi cazul sa iesi odata din pubertatea asta prelungita si sa te maturizezi, ce naiba! E penibil, infantil si de prost gust toata joaca asta de-a ” cum sa fac sa fiu (politic) altfel”! Wake up girl!”

„Aha, până acum nu știați de aceste orori? Mare grijă să nu ajungeți să puneți vreo svastică pe care apoi să o dați jos pe motiv că “nu știam”.”

„Comuniștii îi bagau pe alde voi la închisoare și muncă silită.”

„Secera și ciocanul: O poveste de solidaritate însângerată”

„Astăzi, vom discuta despre un aspect foarte criticat al prezenței mele online: secera și ciocanul folosite în biografia mea de pe Instagram.”, scrie în articolul postat pe blogul ei pe data de 16 noiembrie 2023.