Oana Lasconi a transmis, într-un mesaj video pe Instagram, că este „absolut dezgustată, dezamăgită și șocată” de declarația mamei sale, care a recunoscut că a votat „DA” pentru modificarea Constituției la referendumul pentru familie.

Mulți oameni au reacționat în urma acestui mesaj, crezând că tânăra vrea să se lanseze politic. Totuși, aceasta a susținut că teoria nu este adevărată.

Fiica primarului USR din Câmpulung Muscel a lansat un nou mesaj pe Instagram. Aceasta spune că regretă felul în care a făcut declarația de sâmbătă. Totodată, este de părere că nu ar fi trebuie să se arunce „cu capul înainte” și să facă declarații când „emoția era la maxim”.

„Aș vrea să spun că regret felul în care am făcut declarația de sâmbătă. Nu ar fi trebuit să mă arunc cu capul înainte și să fac declarații când emoția era la maxim. Asta e clar. Regret felul în care am făcut-o, regret momentul în care am făcut-o. Ar fi trebuit să fiu mai diplomată și este o lecție destul de dură pentru mine. Dar o lecție pe care vă jur c-am învățat-o. Acest scandal mi-a demonstrat un lucru clar – că avem foarte, foarte mult de muncă”, a spus Oana Lasconi la începutul mesajului său.