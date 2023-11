Andrew Tate, invitatul lui Denise Rifai în emisiunea „40 de întrebări”

Duminică seară, pe data de 26 noiembrie, Andrew Tate va fi invitatul lui Denise Rifai în emisiunea „40 de întrebări” de la Kanal D.

Controversatul milionar și fratele său, Tristan Tate, se află în prezent sub control judiciar, fiind acuzați de trafic de persoane, viol, lovire și alte violențe. Procesul acestora a ținut primele pagini ale ziarelor din România și din lume.

În luna august a acestui an, cei doi frați au scăpat de arestul la domiciliu, fiind plasați sub control judiciar, cu mai multe interdicții, printre care cea de a nu părăsi teritoriul României.

În cadrul interviului, Denise Rifai va adresa cele 40 de întrebări, menite să facă lumină în ceea ce privește trecutul și prezentul lui Andrew Tate, dar și acțiunile care l-au adus în punctul de a fi pus sub acuzare.

„Câtă mită ați dat în România?”, „Ați spălat bani prin afaceri imobiliare?”, „De ce loviți femeile?”, „Câte femei aveți în proprietate?”, „Ce păcate aveți?”, „Sunteți mai sărac decât se crede?”, „Cât de periculos este Cobra Tate?”, „Vă simțiți în siguranță în România?”, vor fi doar câteva dintre întrebările la care acesta va trebui să răspundă.

Emisiunea „40 de întrebări” cu Denise Rifai va fi difuzată duminică, pe 26 noiembrie, la ora 22:30, la Kanal D.

Cum își câștigă Andrew Tate banii

Într-un interviu acordat în luna august, Andrew Tate a spus că a primit multe mesaje de susţinere de la femei, peste jumătate de la femei.

„Am primit poate o mie de scrisori pe săptămână în închisoare și 500 dintre ele, cel puțin 50%, poate chiar mai multe, au fost de la femei. (…) Nu am întâlnit niciodată pe stradă o singură persoană care să nu mă placă, bărbat sau femeie”, a spus el.

Potrivit lui Tate, activitățile sale sunt legale: „Am diverse companii. Una dintre ele este o platformă educațională online. Am o platformă online care îi învață pe oameni cum să facă bani și îi învață fitness și o grămadă de alte lucruri, numită The Real World.

Am o rețea privată, pe care de asemenea o conduc și o operez. Am diverse instrumente financiare care funcționează și îmi aduc bani. Am un teren. Am proprietăți. Am afaceri în alte țări, afaceri fizice”. Mai multe puteți citi aici.