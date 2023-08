Andrew Tate afirmă că este plăcut de toți oamenii pe care îi întâlnește

Afaceristul a mai declarat în cadrul interviului și că a primit multe mesaje de susţinere de la femei, peste jumătate de la femei.

„Am primit poate o mie de scrisori pe săptămână în închisoare și 500 dintre ele, cel puțin 50%, poate chiar mai multe, au fost de la femei. (…) Nu am întâlnit niciodată pe stradă o singură persoană care să nu mă placă, bărbat sau femeie”.

Cum își câștigă Andrew Tate banii

Potrivit lui Tate, activitățile sale sunt legale: „Am diverse companii. Una dintre ele este o platformă educațională online. Am o platformă online care îi învață pe oameni cum să facă bani și îi învață fitness și o grămadă de alte lucruri, numită The Real World. Am o rețea privată, pe care de asemenea o conduc și o operez. Am diverse instrumente financiare care funcționează și îmi aduc bani. Am un teren. Am proprietăți. Am afaceri în alte țări, afaceri fizice”.

Întrebat cu privire la activitatea în domeniul videochatului, Tate a răspuns că a renunțat la aceasta.

„Nu. Aveam un studio de videochat și am fost foarte deschis și sincer în legătură cu asta. Cred că a încetat să mai funcționeze în urmă cu șapte ani, șase, șapte ani. Nu am mai avut nimic de-a face cu industria de videochat timp de șase-șapte ani. Iar România este plină de studiouri de videochat. Adică, încă funcționează chiar acum.

Putem merge cu mașina prin București și să trecem pe lângă o sută dintre ele. Deci nu este o infracțiune. Este o întreprindere perfect legală. Dar noi nu avem nicio companie de videochat sau ceva care să aibă legătură cu asta”.

Întrebat de activitatea sa în domeniul de crypto exchange, afaceristul a fost mai rezervat: „Avem câteva lucruri în desfășurare și am interese în multe proiecte diferite din întreaga lume și ne descurcăm bine. Am suficienți bani pentru a avea grijă de familia mea și pentru a mă asigura că mama mea trăiește bine și copiii mei trăiesc bine, iar eu și fratele meu, ne descurcăm bine.”

Andrew Tate are încredere în sistemul judiciar românesc

„Cred că, atunci când România mă va găsi nevinovat, va fi o răsplată fantastică nu doar pentru mine, ci și pentru statul român și pentru țara noastră, pentru a arăta că este o națiune mândră care respectă statul de drept”, a declarat el pentru Antena 3 CNN.

Andrew Tate a transmis la finalul interviului și un mesaj către public, unul foarte pozitiv.

„Mesajul meu este același ca orice alt mesaj pe care l-am transmis vreodată, și anume unul de pozitivitate și unul de muncă și diligență. Îmi place să cred că trecerea mea prin acest proces nu m-a învățat doar pe mine, ci și pe alți oameni.

Sper ca toată lumea să învețe o lecție din această experiență a mea și să fie foarte atentă cu persoanele cu care interacționează și să aibă grijă să interacționeze cu oameni de calitate, bărbați și femei, care nu vor face niciodată acuzații false împotriva lor pentru bani. Și, per total, cred că acest lucru va sfârși prin a fi un lucru pozitiv atât pentru mine, cât și, sper, pentru țara noastră, România.

Cred că în cele din urmă putem transforma acest lucru într-un lucru pozitiv și nu port în suflet nicio urmă de răutate față de niciunul dintre oamenii care au încercat să-mi distrugă viața, pentru că Dumnezeu este cel mai puternic și ei vor plăti prețul atunci când Dumnezeu va decide.

Karma este reală și nu am nimic de făcut acum în afară de a câștiga procesul penal. Asta e tot”.