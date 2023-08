Andrew Tate declară că este sărac din cauza DIICOT

În cadrul interviului oferit vineri, 11 august, jurnalistei Sabina Iosub pentru postul Antena 3 CNN, Andrew Tate a fost întrebat și câți bani mai are.

„Oficial, DIICOT are totul. Eu sunt sărac”, a declarat Andrew Tate.

Acesta a mai completat cu privire la situația sa financiară: „Există o vorbă în engleză: dacă știi ce ai, atunci nu ai prea mult. Așa se spune pentru că la anumite niveluri, la anumite eșaloane de venituri și finanțe, nu știi ce ai”.

„Să ne imaginăm că am o proprietate, nu știu exact care e valoarea ei acum. Am acțiuni în companii, nu am verificat valoarea. Am criptomonede, nu știu cât valorează. Am bani lichizi”, a precizat Tate, care a mai adăugat și că aproximativ 15 milioane de euro i-au fost confiscați de către DIICOT.

Andrew Tate afirmă că DIICOT i-a confiscat 15 milioane de euro fără dovezi

„Din câte am înțeles, precedentul legal este că atunci când îți iau banii motivul pentru care îți iau banii este pentru că au dovedit că ai făcut bani ilegal. În dosarul meu nu există nicio tranzacție de bani. Deci au luat 15 milioane de euro și au spus am făcut asta în mod ilegal, dar ei nu au arătat unde s-a făcut un singur leu în mod criminal”, susține Tate.

Andrew Tate a afirmat în același interviu și că dacă face paradă de averea sa, este pentru a-i inspira pe tineri.

„Dacă ai 16 sau 17 ani, ei sunt inspirați de mine pentru că bogăția mea este atât de evidentă”.

Sportivul a conchis pe această temă: „Am ceva bani, da. Am un pic de succes (…) Cred că și muncesc din greu toată ziua, în fiecare zi. Nu beau, nu joc la pariuri, nu iau droguri. (…) Tot ce fac este să muncesc și cred că dacă ești un om capabil și harnic și îți dedici întreaga viață muncii, vei ajunge să ai ceva bani”, declarat Andrew Tate pentru Antena 3 CNN.

Vă amintim că Andrew Tate şi Tristan Tate, cu dublă cetăţenie, britanică şi americană, cât și Alexandra-Luana Radu şi Georgiana Manuela Naghel, două tinere complice românce, au fost trimişi în judecată de DIICOT pe data de 20 iunie. Cei patru sunt acuzaţi că au constituit un grup infracţional organizat, în scopul racolării, cazării şi exploatării unor femei. Din aceste activităţi, inculpaţii ar fi obţinut mari sume de bani.