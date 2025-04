Elena Lasconi a reacționat rapid, după ce conducerea USR i-a retras sprijinul pentru candidatura la alegerile prezidențiale. Ea a spus că decizia nu este definitivă pentru că doar Congresul USR are această putere, iar, anul trecut, a fost votată cu peste 94% dintre voturi.

Ea nu se retrage și va continua lupta, nu doar pentru USR, ci pentru România. Ea încă crede în valorile și principiile partidului politic, chiar dacă o parte din colegii ei sunt, în opinia ei, trădători și oportuniști care nu reprezintă întreaga organizație. Conform spuselor sale, mulți membri USR o susțin în continuare și îi cer să nu renunțe.

A recunoscut că este dezamăgită că printre cei care au anunțat retragerea sprijinului a fost și Dominic Fritz, un coleg pe care îl respectă. În rest, i-a criticat dur pe alți colegi din USR, spunând că mulți dintre ei sunt pierzători care au ajuns în funcții datorită ei. Nu așteaptă recunoștință și a spus ironic că pentru loialitate și-a luat un câine.

Elena Lasconi i-a atacat pe contracandidații ei, spunând că niciunul dintre cei patru care sunt în fața ei în sondajele de opinie nu ar fi un președinte bun pentru femei sau pentru persoanele vulnerabile. Ea crede că niciunul nu ar lupta pentru tineri sau pentru oamenii corecți din țară așa cum o face ea.

Spre deosebire de ei, ea de 31 de ani se luptă zilnic pentru România și nu vrea să plece din țară. Dă asigurări că are curajul să lupte pentru dreptate și că nu vrea ca românii să mai „moară cu dreptatea în mână”, cum a spus un coleg. Ea crede în dreptate, adevăr, libertate de gândire și exprimare și spune că ar face orice pentru România.

„Niciunul nu o să lupte, cum ştiu să lupt eu, pentru persoanele vulnerabile. Niciunul nu o să lupte pentru tinerii din ţara asta, pentru oamenii de bună credinţă din ţara asta. Eu o fac de 31 de ani în fiecare zi şi refuz să cred că într-o zi voi visa în altă limbă. Nu vreau să plec din ţara asta şi din acest motiv voi lupta chiar şi atunci când nu o să mai am arme.

De multe ori am fost îngenuncheată de viaţă, de provocările vieţii, nu-mi place să spun probleme, dar întotdeauna m-am ridicat şi cred că am antrenamentul de a mă ridica de cele mai multe ori şi de a sta drept în faţa oamenilor. Eu am curaj să lupt pentru voi, dragi români, am curaj să fac dreptate şi regret că am auzit astăzi un coleg în conferinţa de presă care la final a spus că e nedrept pentru mine şi că mor cu dreptatea în mână.

Eu pot să schimb lucrurile în ţara asta ca nici unul dintre români să nu mai moară cu dreptatea în mână. Eu cred în dreptate, în adevăr, în libertate de exprimare, în libertate de gândire. Eu cred în România. Şi pentru ţara asta sunt în stare să fac orice. Dacă doamne fereste am fi avut, să zicem, un război şi se apropiau trupele, erau pe la Piteşti, noi ce făceam? Ne predam? Ce fel de competiţie şi ce fel de competitor este acela care intră într-o competiţie şi se roagă de toţi ceilalţi să renunţe, să se retragă? Eu aş fi vrut să fie şi mai mulţi candidaţii. Pentru că ştiu şi pot să lupt”, a spus ea.