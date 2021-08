El este actorul cu cel mai mare salariu de la Hollywood. Primește 100 milioane de dolari

Actorul de la Hollywood cu cel mai mare salariu este Daniel Craig. Acesta va juca pentru Netflix în două continuări ale thrillerului „Knives Out” de Rian Johnson. El primește un salariu de 100 de milioane de dolari.

Pe locul al doilea se află Dwayne Johnson, cu un salariu de 50 de milioane de dolari pentru filmul de Crăciun ”Red One”.

Pe locul al treilea se află Will Smith, cu un salaiu de 40 de milioane de dolari pentru filmul ”King Richard”, un film despre tatăl sportivelor Venus şi Serena Williams. Filmul va fi lansat atât în cinematografe, cât și pe HBO Max.

Unul dintre motivele pentru care acești actori au primit salarii așa de mari este difuzarea producțiilor în streaming. Maie exact, vedetele negociază în acest caz sume mai mari cu scopul de a compensa eventuale bonusuri legate de rezultatele de la box office.

Denzel Washington se plasează al patrulea datorită „The Little Things”. Filmul, care a avut o lansare limitată în săli în paralel cu difuzarea pe HBO Max din cauza pandemiei, i-a permis să strângă 40 de milioane de dolari. Urmează Leonardo DiCaprio cu 30 de milioane de dolari pentru „Don’t Look Up” şi Mark Wahlberg – 30 de milioane pentru „Spenser Confidential”, notează revista Variety.

Actrițele cu cele mai mari salarii

În ceea ce privește actrițele de la Hollywood, cele care au cele mai salarii sunt Jennifer Lawrence pentru „Don’t Look Up” cu 25 milioane de dolari, Julia Roberts pentru „Leaves the World Behind” cu 25 milioane de dolari și Sandra Bullock pentru „The Lost City of D”, cu 20 de milioane de dolari.

Daniel Craig („Knives Out”) – 100 milioane de dolari

Dwayne Johnson („Red One”) – 50 milioane de dolari

Will Smith („King Richard”) – 40 milioane de dolari

Denzel Washington („The Little Things”) – 40 milioane de dolari

Leonardo DiCaprio („Don’t Look Up”) – 30 milioane de dolari

Mark Wahlberg („Spenser Confidential”) – 30 milioane de dolari

Jennifer Lawrence („Don’t Look Up”) – 25milioane de dolari

Julia Roberts („Leaves the World Behind”) – 25 milioane de dolari

Sandra Bullock („The Lost City of D”) – 20 milioane de dolari

Ryan Gosling („The Grey Man”) – 20 milioane de dolari

Chris Hemsworth („Thor: Love & Thunder”) – 20 milioane de dolari

Brad Pitt („Bullet Train”) – 20 milioane de dolari

Michael B. Jordan („Without Remorse”) – 15 milioane de dolari

Tom Cruise („Top Gun: Maverick”) – 13 milioane de dolari

Keanu Reeves („The Matrix 4”) – 12-14 milioane de dolari

Chris Pine („Dungeons & Dragons”) – 11.5 milioane de dolari

Robert Pattinson („The Batman”) – 3 milioane de dolari

Sursă foto: Dreamstime