Politicienii de peste Ocean câștigă bani frumoși, dar, de obicei nu-și dezvăluie averile reale. Pe lângă salariile pe care le primesc ca angajați guvernamentali sau ca membri ai Congresului, politicienii americani au reușit să facă averi impresionante grație investițiilor, din scrierea unor cărți, din apariții publice sau prin alte mijloace. Acest site arată cât câștigă cei mai importanți politicieni din SUA, în frunte cu președintele Joe Biden.

Președintele Joe Biden, avere de 9 milioane de dolari

În 2017, când nu mai era vicepreședintele SUA, averea lui Joe Biden ajunsese la 2,5 milioane de dolari. Ulterior, a crescut la 9 milioane de dolari. Cea mai mare parte a averii sale provine din vânzarea cărților pe care le-a scris, precum și din discursuri și alte diferite apariții publice.

Vicepreședintele Kamala Harris, avere de 5 milioane de dolari

Vicepreședintele Kamala Harris și-a început cariera politică în 2003, ca procuror al districtului San Francisco. Primele câștiguri semnificative au venit din publicarea a trei cărți, inclusiv una de memorii. După căsătoria cu avocatul Doug Emhoff, în 2014, cuplul deține acum active în valoare de aproximativ 5 milioane de dolari.

Nancy Pelosi: 120 de milioane de dolari

Democrata Nancy Pelosi a devenit pentru prima dată președinta Camerei Reprezentanților în 2007, rol pe care îl are și în prezent. Și averea ei are la bază banii câștigați din apariții publice și din investiții. Unele sunt atribuite și soțului ei, fostul congresmen Paul Frank Pelosi, care este și fondatorul firmei de capital de risc Financial Leasing Services.

Michael Bloomberg: 70 de miliarde de dolari

Fostul primar al orașului New York (2002-2014) a încercat, fără succes, să ajungă președintele SUA. În 1981, el a fondat Bloomberg LP, o firmă financiară specializată în date, software, finanțe și media. Are o avere de aproximativ 70 de miliarde de dolari.

Donald Trump, avere de 2 miliarde de dolari

Fostul magnat imobiliar a cochetat cu politica cu mult înainte de a candida la Casa Albă, în 2016. Pe lângă proprietățile imobiliare, Donald Trump fost gazda popularului reality show „The Apprentice”, care i-a consolidat statutul de celebritate. În 2021, Trump a ieșit din topul Forbes al celor mai bogați 400 de americani. Se spune chiar că situația financiară a lui Trump ar putea fi „factorul X” în momentul în care va decide să candideze din nou la președinție în 2024. Dacă are probleme financiare, s-ar putea să nu fie în măsură să organizeze o a doua campanie electorală.

John Kerry – 250 de milioane de dolari

Emisarul special al SUA pentru climă, John Kerry a fost și secretar de stat și senator din 1985 până în 2013. Deși provine dintr-o familie bogată, o mare parte din averea sa de 250 de milioane de dolari provine în urma căsătoriei cu Teresa Heinz, care a moștenit o mare parte din averea Heinz Ketchup, dintr-un mariaj anterior. Cuplul deține o proprietate care valorează aproximativ 12 milioane de dolari.