Edenred și HORA, organizatorii primului eveniment din an dedicat alimentației sănătoase. Se încurajează masa de prânz

Edenred x HORA, sursa foto: arhiva companiei

În data de 12 martie, Edenred și HORA (Organizația industriei HORECA) au organizat un eveniment la Palatul Parlamentului, primul din acest an care este dedicat alimentației sănătoase a românilor. De asemenea, tot prin intermediul acestuia s-a marcat și aniversarea a cinci ani de prezență în România a programului european FOOD (Fighting Obesity through Offer and Demand).