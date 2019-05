Specialiștii Saxo Bank notează printre cele mai îngrijorătoare indicii apatia economică din Asia, încetinirea din China, problemele economice care încep să apară și în SUA dar și faptul că Europa nu este imună la războiul comercial.

„În aprilie, exporturile japoneze au fost la -2,4% de la an la an, în declin pentru a cincea lună consecutiv. Exporturile taiwaneze pentru aceeași lună s-au aflat din nou în contracție, la -3,7% de la an la an. Aceasta e o cifră mai bună decât cea estimată de piață (-6,4%), dar, așa cum știm cu toții, cu un punct nu se face o tendință. Cel mai probabil lucrurile se vor înrăutăți în luna mai. Ministrul economiei se aștepta ca exporturile de la an la an să fie între -7,6% și -10%, notează specialiștii Saxo Bank.

Nici în Thailanda, Coreea de Sud sau China, lucrurile nu stau mai bine. Exporturile thailandeze pentru aprilie au fost în scădere cu 2,6% – a doua lună consecutivă de scădere, exporturile scăzând în cinci din ultimele șase luni. Exporturile sud coreene din primele 20 de zile din mai au fost în scădere 11,7% de la an la an, iar exporturile către China au scăzut la -15,9%.

„Uitându-ne la datele din China, evoluția ne amintește mult de cea din 2016 – un alt an cu creștere și exporturi mai slabe. Comparația este interesantă deoarece sugerează că perspectiva nu este așa de rea precum s-ar crede. Vânzările retail și auto sunt mult mai slabe de această dată, indicând o cerere locală scăzută, dar producția industrială, utilizarea capacității și indicatorii de încredere sunt mai buni. În ceea ce privesc exporturile, tendința este negativă, dar nu e mai rea decât în 2016,” amintesc specialiștii Saxo Bank.

Așa cum s-a întâmplat și în 2016, sectorul de stat a început să aibă rol de amortizor de șoc, ponderea investițiilor statului crescând pentru a compensa decelerarea investițiilor private. Este probabil ca această tendință să devină mai clară pe măsură ce războiul comercial se intensifică.

Potrivit Saxo Bank, SUA sunt mult mai vulnerabile la consecințele războiului comercial din cauza constrângerilor politice. PIB-ul american pe T1 a fost foarte puternic, dar a ascuns unele surprize economice negative. Impulsul de creștere a derivat în mare parte din creșterea rezervelor, ceea ce nu reprezintă un semn al unei economii incredibil de dinamice. În ultimele câteva luni, datele negative au tot apărut ici și colo: producția industrială de la an la an a scăzut în ultimele cinci luni, vânzările retail sunt slabe din cauza contracției vânzărilor auto, iar indicatorul principal OECD a revenit la nivelul din toamna 2009, în mijlocul marii crize financiare.

Mai mult, există riscul ca administrația Trump să crească tarifele pentru importurile din Lista 4 din China. Acest lucru ar șterge complet beneficiile reducerilor fiscale pentru consumatorii americani, ceea ce generează un risc puternic pentru perspectiva economică.

„Uitându-ne la datele cele mai recente, Europa nu este, contrar părerii generale, imună la războiul comercial. Creșterea mai mică a comerțului global este în continuare o amenințare tot mai mare pentru Germania căci cele mai recente date confirmă o contracție a comenzilor noi și indicele IFO al încrederii în afaceri se află la 97,9 de la 99,2. Estimările erau plafonate la 95,3, ceea ce nu este, de asemenea, nu semn foarte pozitiv. Divergența dintre sectorul serviciilor, care este încă puternic datorită cererii locale rezistente, și sectorul producției care este expus la mediul extern va rămâne, cel mai probabil, mare în lunile următoare, ceea ce pune și mai multă presiune asupra economiei. Cererea locală este, într-adevăr, rezistentă, consumul atingând cea mai mare contribuție la creșterea PIB-ului german pe T1 din ultimii 12 ani, dar norii se adună. Optimismul consumatorilor, măsurat de un studiu GfK, scade, ajungând la doar 6,1% în aprilie față de 37,4% în aprilie 2018 – o schimbare destul de mare în 12 luni! Cifrele viitoare ar putea fi chiar și mai mici pe măsură ce impactul războiului comercial este resimțit,” notează specialiștii Saxo Bank.

Scenariul macro-central avansat de Saxo Bank conține următoarele puncte fixe:

Creșterea globală este sortită unei scăderi în trimestrele următoare, cu mai multe riscuri pentru creștere în SUA decât în China datorită constrângerilor politice.

Cel mai probabil, China are o poziție de tipul „să așteptăm și să vedem” și va face tot ce poate să atenueze efectele negative ale războiului comercial, inclusiv stimularea adițională a consumului și a cheltuielilor în infrastructură și asigurarea unor cantități suficiente de lichiditate în economie.

Țările cu piețe emergente și Asia și cele mai expuse unei evoluții negative imediate, ceea ce va duce la o scădere mare a investițiilor, o profitabilitate mai mică și reduceri de costuri.

Eurozona nu este imună la actuala încetinire, dar ar putea rezista mai mult datorită consumului privat puternic din economiile mari.

