Un nou divorţ pare să cutremure lumea mondenă din România. De data aceasta, este vorba despre celebra Anda Adam, care se pare că se va despărţi de Sorin Nicolaescu, după cinci ani de căsnicie.

Presa mondenă a scris în ultima perioadă despre neînţelegerile dintre Anda Adam şi partenerul ei de viaţă. Cântăreaţa a negat în luna aprilie că un divorţ ar fi iminent, însă a lăsat de înţeles că ar exista, într-adevăr, probleme în căsnicia lor: “Toată lumea se ceartă, mai ales în perioada asta de autoizolare.”

“Nu am cum să intru în detalii despre ce s-a scris. Mereu am fost un om care și-a asumat lucruri și nu s-a ascuns. Nu am de ce să mă feresc. Atunci când eu am să pun pe rețelele de socializare că am divorțat, atunci chiar am făcut-o.

Nu o să vin niciodată să dau detalii despre viața mea intimă. Nu îmi place să îmi spăl rufele în public. Ca să concluzionez, am să anunț pe social media atunci când eu și soțul meu nu vom mai forma un cuplu. Toată lumea se ceartă, mai ales în perioada asta de autoizolare”, mărturisea Anda Adam în urmă cu ceva vreme.

“Au stabilit deja detalii despre pensie alimentară, custodie”

Între timp, lucrurile se pare că nu au evoluat în bine între artistă şi Sorin Nicolaescu, iar Anda Adam ar fi fost cea care a luat decizia cea grea. Cei doi nu ar mai forma deja un cuplu, însă locuiesc deocamdată împreună de dragul fiicei lor. Divorţul ar urma să fie pronunţat luna viitoare, la un notar, scrie impact.ro.

“S-au despărțit, nu mai formează un cuplu. Locuiesc în aceeași casă de dragul fiicei lor, însă nu mai există apropiere fizică între ei. Luna viitoare vor divorța la notar și tot atunci, Sorin se va muta din locuința Andei.

Au stabilit deja detalii despre pensie alimentară, custodie, despre cum vor împărți afacerea cu imobiliarele pe care au deschis-o amândoi. Ea privește totul cu destul de multă detașare, probabil că a și trecut în viața asta prin cumpene care au călit-o. Sorin, în schimb, pare foarte afectat, suferă mult și a făcut tot posibilul ca relația lor să funcționeze.

Fiica lor nu știe încă, însă vor trebui să îi explice de ce mami și tati nu mai locuiesc împreună, mai ales că fata este măricică. Vor rămâne, cu siguranță, în relații bune de dragul fiicei lor, însă șanse de împăcare nu prea mai există. S-au spus prea multe acolo, s-au aruncat cuvinte grele”, au precizat surse din anturajul celor doi.