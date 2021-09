Pandemia a afectat financiar foarte multe dintre vedetele din România. Anda Adam se numără însă printre cele norocoase.

Cântăreaţa are o afacere care nu a fost foarte afectată de pandemie, astfel că veniturile pe care le-a pierdut din lipsa concertelor le-a câştigat din imobiliare.

Exact înainte de pandemie, Anda Adam a pus bazele unei noi afaceri în domeniul imobiliar, astfel că veniturile ei nu au avut foarte mult de suferit în ultimul an şi jumătate.

Pe lângă muzică, Anda Adam este acum şi dezvoltator imobiliar în zona Pipera-Tunari.

“Din YouTube faci 300, 500 de euro, ok, 2.000. Eu am piese la care am investit 10.000 de euro.

Surprinzător, vedeta povesteşte că nu se dă în lături să meargă la muncă, cot la cot cu muncitorii. Ea simte astfel că este implicată în afacere, iar cumpărătorii ei sunt mulţumiţi de rezultatul final, , scrie Cancan.

Recent, Anda Adam şi Sorin Niculescu s-au despărţit, la şase ani de la căsătorie. Cei doi au dorit însă să fie foarte discreţi cu privire la relaţia lor şi la motivele care au dus la încheierea ei.

“Orice om e liber să facă ce vrea cu viața lui. Eu unul nu o să îmi spăl rufele în public, nu am făcut-o și nu am să o fac niciodată. Nu am fost atras de atenția publicului. Nu am apărut nici când au fost subiecte frumoase sau importante în viața noastră, mai ales acum să vorbesc despre mama copilului meu.

Ce contează ce probleme avem noi? Eu nu întreb pe nimeni despre familia lui! Are tot dreptul și merită orice își dorește. Cred că acum este și puțin dezorientată și, oricum, trecem cu toții printr-o perioadă dificilă, dar pentru mine este un om deosebit care m-a ajutat în viață și cândva, mi-a demonstrat că m-a iubit. Și mai presus de orice, este mama lui Eveline”, spunea Sorin Niculescu.