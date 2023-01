Dezvăluiri uluitoare, făcute chiar în emisiunea lui Denise Rifai de la Kanal D!

Anda Adam, faţă în faţă cu Denise Rifai! Ce secrete a devăluit cântăreaţa

Cea mai recentă invitată a realizatoarei TV a fost cântăreaţa Anda Adam. În cadrul emisiunii „40 de întrebări cu Denise Rifai”, aceasta a răspuns la mai multe întrebări incomode, dar a povestit şi despre debutul în muzică sau despre fetiţa sa, Evelin.

„Întotdeauna, în toate conjuncturile în care am fost pusă, a existat respect față de oamenii cu care am lucrat. (…) Eu nu am făcut altceva decât să fiu foarte naturală, să știu exact ce vreau, să-mi doresc foarte tare să cânt, să-mi spun punctul de vedere, atunci când a trebuit, să trântesc o ușa când era cazul.

Cred că puterea și tăria mea de caracter au făcut din Anda Adam un artist pasionat de ceea ce iubește, fără compromisuri!”, a explicat Anda Adam, care recunoaşte că a fost nevoită să facă şi sacrificii la începutul carierei sale.

De ce a poreclit-o „Mowgli” pe fetiţa sa în vârstă de 7 ani?

Cât despre fiica sa, care are acum 7 ani, solista spune că îi face zile fripte, însă o iubeşte la nebunie pentru asta şi spune că nu are de gând să îi potolească această energie.

„Fetiță mea îmi face zile fripte, da! Și o ador că mi face chestia asta, jur! Mi-am dorit copilul asta exact așa cum este el.

Mi-am dorit un copil, care să-mi facă zile fripte, pentru că doar așa <poți să înțelegi> că ai un copil. (…)

Pentru că este foarte wild și foarte natural, și vreau să o las așa, să nu o inhib; îi spunem <Mowgli>”, a mai povestit Anda Adam, în cadrul emisiunii realizate de Denise Rifai.

Anda Adam are o colecţie uriaşă de pantofi. Cât cheltuie în fiecare lună pe ei?

Cunoscuta cântăreaţă a venit cu detalii şi despre modul în care îşi cheltuie banii. Maşinile şi pantofii ocupă un loc foarte important în viaţa sa, a recunoscut Anda Adam. Iar colecţia de pantofi a vedetei este una cu adevărat impresionantă.

„Cele mai mari obsesii ale mele sunt pentru mașini și pantofi. La colecția mea, care depășește peste 500 de perechi de pantofi, automat trebuie să ai și niște ținute corespunzătoare.

Am investit foarte mulți bani în pantofi, poșete. (…) Banii câștigați de mine, prin muzica mea, i-am reinvestit în branduri multe și în foarte multe lucruri de calitate, la modă.

Pe lună, pentru pantofi cheltuiesc peste 10.000 euro, uneori; (…) oricum trebuie să îmi schimb casa pentru că nu mai am loc să-mi pun toate lucrurile și accesoriile pe care le am”, a mărturisit Anda Adam.