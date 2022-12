Prezentatoarea TV Denise Rifai este invitata din această săptămână a lui Adrian Artene la podcastul „ALTCEVA”. Aceasta a vorbit despre pasiunile ei și a dezvăluit faptul că își dorește foarte mult să învețe să schieze și să facă echitație.

Prezentatoarea TV își dorește să învețe să schieze

Adrian Artene a întrebat-o pe celebra prezentatoare de la Kanal D despre pasiunile ei, cea despre care nu a vorbit niciodată în mediul public.

„Am două chestiuni pe care vreau să le termin odată în viața asta: vreau să știu să schiez. Am un antrenor de schi la Brașov și, să dea naiba, se chinuiește omul ăsta cu mine. Vreau să călăresc. Îmi plac foarte mult caii.

Îmi e frică de câini. Am câțiva, ai prietenilor mei, pe care îi iubesc. Am pasiunea asta cu caii. Eu, dacă o să am vreodată o fetiță, aș vrea foarte mult să facă echitație”, a răspuns Denise Rifai la podcastul moderat de Adrian Artene.

Despre activitatea profesională a lui Denise Rifai

Denise Rifai este moderatoarea emisiunii „40 de întrebări cu Denise Rifai’’ de la Kanal D. Având o experiență vastă în domeniul mass-media, Denise Rifai a trecut prin toate etapele formării pentru a ajunge un jurnalist remarcabil în România. Denise a activat în calitate de prezentator de radio, reporter, apoi prezentator, moderator și realizator de emisiune de știri și talk-show.

Timp de aproape nouă ani Rifai a fost unul dintre cei mai vocali jurnaliști și moderatori de la Realitatea TV. Aceasta a realizat o serie de interviuri cu cele mai importante figuri ale scenei publice românești și a ținut de multe ori primele pagini ale ziarelor prin temele lansate în spațiul public.

Despre relația cu Dan Bittman

În cadrul unui interviu acordat revistei VIVA!, Denise Rifai a vorbit despre momentul pe care l-a avut cu Dan Bittman în una dintre edițiile emisiunii sale. Gestul făcut de artist a stârnit mai multe semne de întrebare în rândul telespectatorilor.

Mai exact, Bittman i-a dăruit prezentatoarei de la Kanal D un inel, iar ea îl poartă și în ziua de astăzi. Denise Rifai a oferit mai multe declarații în privința situației de la emisiunea pe care o prezintă.

„M-a surprins gestul, care a fost unul spontan. Îl apreciez pe Dan Bittman. E un tip natural şi original, iar gestul lui m-a onorat.

Foarte faină atitudinea şi iată că, deşi această ediţie a fost difuzată acum mult timp, energia ei încă este prezentă în viaţa noastră, încă se vorbeşte despre acest gest al lui Dan Bittman cu inelul lui. Vorbind acum despre inelul mare care este inima lui, hahaha, ar putea fi el bărbatul acela, dacă eu aş fi Stăpâna Inelelor!”, a declarat prezentatoarea.