Dronele au trecut în România

Tudor Cernega, primarul comunei Ceatalchioi, din județul Tulcea, a vorbit joi, 3 august 2023, despre șocul prin care au trecut românii în timpul atactului cu drone al armatei Rusiei asupra Portului Ismail (situat la o distanță de 80 km de vărsarea Brațului Chilia al Dunării în Marea Neagră). Potrivit spuselor sale, oamenii i-au povestit că dronele militare au trecut pe deasupra caselor lor din mai multe direcții pentru a deruta apărarea antiaeriană, iar una ar fi căzut în pădure, însă este greu de găsit pentru că „în desișul ală de pădure”.

„Localnicii confirmă mai mulți că dronele au trecut în linie dreaptă pe deasupra locuințelor din Ceatalchioi. Teama e foarte mare. Nu a fost găsită nicio dronă prăbușită. Există mărturia unor localnici, marinari, că o dronă ar fi căzut în pădure. S-a căutat, dar nu s-a găsit nimic. Nici nu ai cum în desișul ăla de pădure. Faptul că au trecut dronele pe deasupra locuințelor, mai mulți confirmă că dronele au venit din mai multe direcții pentru a deruta apărarea antiaeriană.

Când a ajuns zvonul că drona a căzut pe teritoriul nostru s-a creat panică, pentru că precizia lor nu e mare. Oamenii s-au speriat, s-au spart geamuri deoarece fiind o zonă mlăștinoasă, unda de șoc s-a propagat foarte puternic, creând impresia unui cutremur. Când s-a văzut că se trag mitraliere, panica a fost foarte mare. Azi lucrurile și-au mai revenit. Nu au mai fost astfel de probleme atât de aproape, au mai fost trase rachete dar nu așa aproape. Acum s-a tras la 300 de metri de casa omului”, a declarat el în cadrul unui interviu acordat pentru Digi24.

Ce-au simțit românii din Ismail, Ucraina, în timpul atacului armat?

La rândul ei, Natalia Ursu, o româncă care locuiește în orașul ucrainean Ismail, a povestit ce a simțit ea și vecinii ei în momentul atacului cu drone lansat de armata Rusiei.

„Am stat în rugăciune, în coșmar și frică. Ismailul, care de la începutul războiului până în prezent era un important adăpost pentru persoanele strămutate din alte regiuni, s-a transformat peste noapte într-un loc nesigur. Ne-am trezit cu o bubuitură care a zguduit pereții casei în care locuiesc, am înțeles că trebuie să fac ceva, am ieșit în curte, iar acolo am înțeles că tot nu sunt în siguranță și am ieșit în câmp, fiindcă stau alături de un câmp.

Se vedeau toate exploziile acelea. Pe deasupra casei mele zburau dronele cu un zgomot teribil, pe care nici nu-l pot descrie. Mi-am dat seama că ele se deplasează spre port. Apoi au urmat exploziile. E greu de descris emoțiile. Oamenii sunt foarte speriați și chiar și eu nu știam ce să fac pentru a fi în siguranță.

Unii spuneau că s-au ascuns în beciuri, alții au ieșit la marginea satului, crezând că așa vor fi în siguranță. Am fost preveniți că e posibil să fie un atac la Ismail. Stăm neliniștiți, speriați. Stăm numai cu rugăciune la Bunul Dumnezeu! Vă spun sincer, etnicii români din această zonă nu-și doresc decât să fie pace, să-și crească copiii în pace”, a declarat ea, potrivit Antenei 3.