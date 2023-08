Ucraina a anunțat miercuri, 2 august 2023, că a suspendat activitatea în Portul Ismail din cauza atacului nocturn al armatei Rusiei, care a avut loc în noaptea de marți spre miercuri, relatează Sky News.

Vă amintim că duminică, 30 iulie 2023, mai multe nave străine au sosit în Portul Ismail venind din Marea Neagră, pentru prima dată de când a expirat acordul privind exportul cerealelor din Ucraina prin Marea Neagră, în ciuda faptului că terminalul de la Ismail și Portul Reni au fost atacate de soldații ruși de la sfârșitul lui iulie 2023.

În aceeași zi, Klaus Iohannis a zic că atacurile continue ale armatei Rusiei asupra infrastructurii civile de pe Dunăre sunt inacceptabile și constituie crime de război.

„Atacurile continue ale Rusiei împotriva infrastructurii civile a Ucrainei de pe Dunăre, în apropierea României, sunt inacceptabile. Acestea sunt crime de război și afectează și mai mult capacitatea Ucrainei de a-și transfera produsele alimentare către cei care au nevoie din lume”, a scris, miercuri, Klaus Iohannis pe contul său de Twitter.

