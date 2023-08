Tudor Gheorghe şi-a deschis sufletul în jurnalul ”Vă dau un an din viaţa mea”, apărut la Editura Scrisul Românesc, în care povestește amănunte atât frumoase cât și mai puțin plăcute din cursul vieții.

”Avem 50 de ani de căsătorie, au fost ani frumoşi, petrecuţi lângă femeia care m-a îngrijit, m-a iubit şi mă susţine”, spunea muzicianul în urmă cu 7 ani.

Soția sa era de o frumusețe absolută

Tudor Gheorghe a povestit și despre cum s-a îndrăgostit.

”În anii studenţiei am întâlnit-o prima oară. Era de o frumuseţe absolută şi m-a fascinat din prima clipă. Mă duceam de fiecare dată să o văd în spectacole. Când am revenit în Craiova, după terminarea Institutului de Teatru, am reîntâlnit-o. Din toamna lui 1966 şi până astăzi nu ne-am mai despărţit.

Ea a fost cel mai important cenzor al meu, m-a învăţat să gătesc, să fac din bucătărie micul meu refugiu. Secretul căsniciei noastre e acela că nu am îmbinat niciodată profesia cu viaţa de familie. Împreună avem un fiu, pe Tudor Adrian, care ne-a dăruit un nepot”, a povestit renumitul rapsod.

„Geta”, soția maestrului Tudor Gheorghe, a murit în 2021

Actriţa Georgeta Luchian Tudor, a murit la vârsta de 86 de ani, în ianuarie 2021. Tudor Gheorghe a vorbit mereu cu dragoste și admirație despre soția sa, cu care a avut o căsnicie fericită, de mai bine de o jumătate de secol.

I-a unit pasiunea pentru muzică şi cea pentru teatru. De mai bine de 2 ani, maestrul trăiește o adevărată dramă și se obișnuiește foarte greu cu lipsa femeii iubite.

„Odată ce mi-a luat-o pe doamna Geta nu mai are ce să-mi mai ia. Mi-am găsit puterea în muncă. M-a ușurat munca, nu e ușor să pierzi pe cineva lângă care ai trăit o viață, peste 50 de ani! Azi, cel mai mult îmi lipsește doamna Tudor. Toate vacanțele cu ea îmi lipsesc, erau unice.

Plecam prin sindicat, cu bilete, așa era pe atunci. Am plecat într-un circuit prin țară și am uitat-o în gară. Eram cu gândurile mele, m-am urcat în alt tren. A trecut cu trenul și am văzut-o pe peron cu două valize lângă ea.

Zic:< Aoleo, asta e nevasta-mea!> Îi spuneai doamnă de cum o vedeai, avea o eleganță, un rafinament, o sensibilitate aparte!”, a declarat maestrul, cu lacrimi în ochi, în cadrul emisiunii „La cină”, de la Digi 24.