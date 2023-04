Aurelian Temișan a fost grav afectat de moartea mamei sale

În februarie 2015, Aurelian Temișan a trecut printr-un moment dificil pentru orice om: a aflat că mama sa s-a stins din viață. Vedeta nu va uita niciodată ziua de 17 februarie 2015, când, de dimineață, a aflat că mama sa a murit, iar seara trebuia să joace într-o comedie. Despre suferința sa știau doar rudele sale și colegii săi de scenă. În acea zi, regizorul său i-a dat curaj să urce pe scenă spunându-i „Vei trece ultimul prag al actorului, vei juca o comedie cu dramă în suflet”.

„Ăla a fost momentul cel mai vulnerabil din viața mea. Când dimineața am primit cea mai proastă veste pe care o puteam primi. M-am simțit ca un copil care a învățat să meargă, ținut de mână, de ambii părinți și, dintr-o dată, unul îi dă drumul. M-am împiedicat. Seara aveam de jucat ce? Mare comedie.

M-am simțit vulnerabil, dar m-am întărit foarte tare până seara, în ziua în care, pe 17 februarie 2015, dimineața, am primit mesajul că mama mea nu mai e și seara aveam de jucat o comedie. Mesajul de la regizorul meu, de la vremea respectivă, care mi-a scris ”Vei trece ultimul prag al actorului, vei juca o comedie cu dramă în suflet”, mesajul ăla m-a întărit enorm.

Nu a știu nimeni din sală că eu treceam prin ce treceam, decât colegii. Ăla a fost momentul în care mi-am dat seama că scena este magică. În momentul în care pășești pe ea, uiți tot. De aceea spun că joaca, cu publicul, e una serioasă. E una care te responsabilizează, dar dacă o faci sincer, publicul o înțelege”, a povestit vedeta în cadrul emisiunii TV „40 de întrebări cu Denise Rifai”.

Mama sa a decedat la scurt timp după ce a murit soțul ei

Durerea din sufletul său a fost mare pentru că mama sa a decedat la doar 11 luni după ce s-a stins din viață tatăl său. În februarie 2015, Aurelian Temișan a scris un mesaj emoționant pe rețelele sociale, în care le-a explicat oamenilor că mama sa „și-a propus să își continue relația pământeană de peste 48 de ani” cu soțul ei, „dar de această dată departe de lumea asta zbuciumată.”

„Spuneam cândva, în ianuarie, că atunci când îți dorești ceva din toți porii, Universul lucrează la asta. Așa este, numai că unele dorințe sunt mai puternice decât altele. Dorința mea era de a mă bucura în continuare de prezența mamei mele pe acest pământ, chiar dacă tata a hotărât ca în 2014 să înceapă o altă călătorie. Universul m-a ascultat, dar nu mi-a dat creditul necesar. Se pare că mama a fost mult mai convingătoare când și-a propus să își continue relația pământeană de peste 48 de ani cu tata, dar de această dată departe de lumea asta zbuciumată.

Doare tare rău. Doare, dar nu pot decât să mă uit în sus, să zâmbesc, să ”invidiez” legatura puternică pe care au avut-o părinții mei, să mă rog pentru ei și să sper că în curând vor fi din nou împreună. Am mintea destul de confuză și totuși îmi umblă prin cap niște versuri de care mi-a fost teamă toată viața și pe care acum le simt cu tot corpul: „Cine are părinți, are încă trecut / Cine are părinți, nu e încă pierdut”

Sper să nu fiu pierdut. Sper să fiu cât mai mult timp legătura cu „trecutul” fetiței mele. Dumnezeu să te odihnească. Mihaela-Eleonora! Dumnezeu să te ierte, mamă”, a scris vedeta, în trecut, pe contul său de Facebook.