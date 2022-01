Drama neștiută a Andreei Bălan! Medicii i-au pus un diagnostic dur: E o chestie pe viață

Andreea Bălan poate spune că are o viață frumoasă din punct de vede profesional și nici pe partea personală nu se poate plânge – are două fiice frumoase care îi aduc mereu zâmbetul pe buze.

Cu toate acestea, lucrurile nu sunt mereu roz, artista trăind o adevărată dramă despre care a vorbit succint în podcastul lui Cătălin Măruță.

Artista a povestit că totul a început imediat după ce a născut-o pe cea de-a doua fiică a ei. Atunci, Andreea Bălan a intrat în stop cardio-respirator iar medicii au intervenit imediat să o salveze. Artista spune că după acel moment a primit un diagnostic dur despre care nu a vorbit niciodată.

„Imediat după ce am pupat-o pe fetiță am intrat stop cardio-respirator și a început resuscitarea. Mi s-au administrat medicamente și cred că medicamentele m-au făcut să uit ceea ce s-a întâmplat cu cinci minute înainte

Momentul a fost o cumpănă. Pentru că eu am pierdut și o parte din mine, eu nu mai sunt întreagă și n-am spus niciodată de ce nu mai pot să fac copii. Și nici nu știu dacă am să spun vreodată, dar eu nu mai sunt la fel”, a dezvăluit Andreea Bălan.

Andreea Bălan: Este vorba despre o chestie pe viață

Vedeta a mai spus că diagnosticul pus de medici este unul dureros și că a fost la un pas de moarte. Andreea Bălan a mai relatat că atunci a primit și o veste proastă pe care încă nu a făcut-o publică și că nu se simte pregătită să o spună acum.

„Întreaga echipă m-a salvat. Când m-am trezit mi s-a spus ce s-a întâmplat, că am fost la un pas de moarte, dar mi-au comunicat și o veste mai proastă, pe care nu am făcut-o publică și nici nu o pot face. Atunci mi-am dat seama că dacă nu am sănătate nu pot face nimic. A fost îngrozitor, crunt. Este vorba despre o chestie pe viață.

Poate odată o s-o fac (n.r. o să spună despre ce este vorba), dar acum nu mă simt pregătită”, a spus artista.

Amintim că la câteva zile de la naștere, Andreea Bălan a declarat că ”nu se întâmplă doar la cezariană. Se poate întâmpla și când naști natural și acel lichid ajunge în fluxul sanguin. Un minut a durat resuscitarea. După ce m-au cusut, m-au redeschis pentru că am început să sângerez și au început să curețe tot ce era acolo”.