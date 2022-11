Fosta câștigătoare de la „Vocea României” şi fostă solistă a trupei Impact a dat detalii, recent, despre o serie de întâmplări care i-au marcat puternic viața. Ea a vorbit de problemele cu care se confruntă de când a devenit mamă.

Cristina Bălan, în vârstă de 41 de ani, este însărcinată din nou. Acum, artista va aduce pe lume o fetiță. Chiar dacă momentul este unul fericit, artista nu a uitat perioada cruntă prin care a trecut de când i-a adus pe lume pe gemenii Toma și Matei, 9 ani, diagnosticați cu sindromul Down.

Cei doi copii au fost integrați, între timp, în diferite activități de dezvoltate și au ajuns să evolueze mult. Ei sunt pasionați de echitație și adoră să iasă în natură.

„Am fost acuzată că am născut copii defecți și că am împovărat societatea, că oamenii nu au nevoie de așa ceva, că îmi chinui copiii. Sindrom Down! Dar cumva am avut o presimțire și am întrebat medicul în acel moment «- Bine, este vorba despre unul (n.r. – unul dintre gemeni), cum s-ar proceda? Scăpăm de unul???»”, a dezvăluit Cristina.

Medicul de gardă a vorbit îngrozitor cu Cristina Bălan

Acesta a povestit că era într-o depresie de nu se mai putea mișca. Artista a admis că ajunsese să se ia în kilograme peste măsură.

„Chiar dacă îți iubești copiii, de aceea se și vorbește de depresia postnatală. În cazul meu a fost vorba de o naștere prematură, traumatizantă nașterea, în sine, cu medicul de gardă înjurându-mă, foarte urât.

Nu mai aveam poftă de viață, încredere în faptul că aș mai putea să mai cânt vreodată. Mă simțeam într-un hău adânc, pe fundul gropii, nu știam cum să mai fac să ies, să mă mobilizez”, a comentat Cristina, conform Unica.

Banii de la Vocea României, cheltuiți pentru tratamentele pentru băieții ei

Cristina Bălan și soțul ei, Gabriel, s-au cunoscut prima oară în 2001 și au început să lucreze împreună trei ani mai târziu. Ea a simțit încă din primele momente că se poate baza pe el.

„Eu nu m-am prea deschis față de mulți oameni. Am ajuns să devenim părinți și să mi se confirme acel sentiment și instinct avut încă de atunci, că este un om pe care mă pot baza”, a dezvăluit, la un moment dat, Cristina Bălan, în emisiunea “Vorbește lumea”.

De altfel, artista a dezvăluit că a cheltuit o mare parte din premiul de 100.00 de euro de la ,,Vocea României” pentru tratamentele și terapiile de care au avut nevoie băieții.