Kelemen a spus că ideea politicienilor din Opoziţie de a înlătura de la guvernare coaliţia PSD-ALDE este „generoasă”, dar nu poate fi pusă în practică deoarece nu vede un lider politic care să aibă capacitatea de a coagula o nouă majoritate.

Conform Agerpres, liderul UDMR a transmis în conferinţa de presă că formarea unei noi majorităţi în perioada dintre alegeri este legală şi constituţională: „Pentru acest lucru ai nevoie de o idee, de un program sau de un lider, sau în cel mai bun caz ambele să existe, şi ideea să existe şi un program şi un lider politic. Ideea să îi omorâm pe PSD-işti şi pe cei de la ALDE e o idee generoasă, dar ce se va întâmpla a doua zi?

Ok, ai făcut, ai rezolvat, în a doua zi ce urmează? Eu nu văd ideea în jurul căreia se poate forma o majoritate şi nu văd un lider. Nu există un lider în acest moment în zona Opoziţiei care are capacitatea politică, are autoritatea necesară, are viziunea necesară, moral stă extrem de puternic ca să coaguleze o majoritate. Eu nu văd un lider.”

„Traian Băsescu? Haideţi să fim totuşi oameni serioşi, după 10 ani cine mai vrea cu Băsescu? Pe lângă Iliescu e al doilea care a făcut cele mai multe dezastre în această ţară. N-o să ne întoarcem la Băsescu, bănuiesc eu.

Ludovic Orban – mă îndoiesc că ar fi liderul în jurul căruia se poate forma o majoritate. Dan Barna sau Dacian Cioloş – nu cred.

Victor Ponta… nu mi se pare. Deci avem o problemă. Eu spun că acest guvern poate fi înlocuit oricând când există o majoritate şi când această majoritate are capacitatea să dea un nou guvern, ceva coerent măcar pentru o perioadă scurtă, până în 2020”, a completat Hunor Kelemen.