Strategul politic, Cozmin Gușă, proaspăt revenit în PSD, a vorbit într-un interviu pentru stiripesurse.ro despre situația actuală din partid și motivul pentru care social-democrații sunt acum în „decăderea și degringoladă”. Acesta îl consideră vinova pe Liviu Dragnea de situația actuală în care se află partidul pe care l-a îndreptat „să intre drept în zid”.

Gușă declară că a început demersurile pentru revitalizarea absolut necesară a partidului în 2020 în perspectiva crucialelor alegeri locale și parlamentare.

„Discut cu parte dintre liderii actuali, fie individual, fie in grupuri mai restranse, insa am inceput acest demers inca de la inceputul lui 2019, cand mi-a devenit limpede ca Liviu Dragnea indrepta „masina PSD sa intre drept in zid”.

In mod concret, intelegand ca mana invizibila a statului paralel actioneaza si are un interes mare in disparitia PSD, pe fondul emergentei electorale a USR-PLUS, am inceput discutiile cu oameni din PSD, pe care-i cunosc din perioada mea de secretar general, pentru ca sa pricep originea si textura puterii discretionare ciudate pe care o exercita Dragnea asupra partidului, prin mijlocirea CEX-ului. Si-am inteles ca Dragnea era cel mai disciplinat „calau” al propriului partid, beneficiind de sprijinul si protectia temporara a oamenilor din statul paralel, care-l amageau ca oferindu-le PSD pe tava, spre distrugere, el va beneficia de imunitate in dosarele sale.

A fost, in mod clar azi, un calcul de amator insetat de putere, in urma acestui aranjament subteran castigand doar cei care-au dorit extinctia PSD, si vedeti decaderea si degringolada de azi, respectiv cei care l-au „programat” pe Dragnea la o lunga perioada de detentie, convingerea mea este ca pe model SOV, un alt naiv nepregatit care a considerat ca acele complicitati sulfuroase cu statul paralel ti-ar putea asigura succes, bani si imunitate simultan!”, a declarat Cozmin Gușă într-un interviu pentru Stiripesurse.

