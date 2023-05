Ministrul Transporturilor şi Infrastructurii a vorbit joi, 4 mai, despre afirmaţiile lui Liviu Dragnea. Fostul lider social-democrat a susținut anterior că în sfera politicului se vorbeşte despre faptul că Sorin Grindeanu va fi şeful SRI.

Sorin Grindeanu a reacționat după declarațiile lui Liviu Dragnea

Sorin Grindeanu a fost întrebat cum reacţionează la ceea ce susţine fostul șef PSD. Astfel, ministrul a afirmat că a refuzat să răspundă la această întrebare până în momentul de față, dar are un comentariu de data aceasta, chiar dacă va fi certat de colegi.

„Eu am refuzat să răspund la ceea ce … şi am văzut că spune. Am un singur comentariu, deşi colegii mă vor certa că răspund, să ştiţi că e jenant pentru un fost preşedinte PSD să aibă asemenea declaraţii sau asemenea poziţii. Efectiv îmi este milă de el”, a declarat Sorin Grindeanu într-o conferinţă de presă.

Informațiile lansate de Liviu Dragnea

„În primul rând, asta spune el peste tot. El spune că ambasada Americană i-a promis să-l susțină să fie noul director al SRI-ului. Domnul Ciolacu susține chestia asta. Eu spun ce spune dumnealui. Mie îmi spun oameni din partid, că am condus și eu partidul ăla foarte mult.

Ambasada pune oameni în funcția aia de când a intrat România în NATO. SRI-ul nu e partener, e subordonat CIA-ului. CIA-ul, în statele pe care le consideră subordonate, ele pun acolo, la sugestia lor, cu acordul lor se pune șeful serviciului secret intern și nu numai, așa se joacă jocul asta în România. Domnul Ciolacu nu își dorește că domnul Grindeanu să rămână la Transporturi, doar pozează în chestia asta”, a declarat Liviu Dragnea la Realitatea.

De asemenea, Liviu Dragnea a vorbit și despre noul partid din care face parte, condus de fostul ministru MAI, Carmen Dan.

„Partidul pe care eu îl susțin din tot sufletul meu și cu toată ființă mea e partidul condus de doamna Carmen Dan, născut de foarte curând și care se numește MRS, Mișcarea România Suverană.

A început să se organizeze foarte bine în județe, oamenii vin către acest partid pentru că încet, încet au auzit. E un partid în care am foarte mare încredere, i-am pus mare parte din programul de guvernare la dispoziție. Va fi un program de guvernare care poate scoate România din criză, e nevoie de foarte mult curaj și naționalism, e prima dată când folosesc cuvântul asta.

Partidul este mic pentru că e nou. Sper că românii să nu voteze în funcție de mărime. Într-adevăr, noul PSD e un partid mare, noul PNL e un partid măricel, AUR – un partid măricel, USR și așa mai departe. Eu sper că românii să voteze cu cei care le pot determina încredere și care-i pot convinge, arătându-le cum le pot face viață mai bună”, a mai spus Dragnea.